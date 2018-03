TASR

Dnes o 11:59 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Prievidza vyhlási súťaž na dokončenie rekonštrukcie MŠ na J. Matušku

Pôvodný dodávateľ totiž práce za vyše 625.000 eur nedokončil, podľa radnice i časť z už zrealizovaných prác nebola kvalitná.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - František Iván

Prievidza 8. marca (TASR) - Samospráva Prievidze vyhlási nové verejné obstarávanie na sfinalizovanie rekonštrukcie Materskej školy (MŠ) na Ulici J. Matušku. Pôvodný dodávateľ totiž práce za vyše 625.000 eur nedokončil, podľa radnice i časť z už zrealizovaných prác nebola kvalitná.

"Išlo o kompletnú rekonštrukciu interiérov a exteriérov, pavilónu A a B s tým, že naši odborní zamestnanci aj kontrolovali priebeh prác a už v tom priebehu sme upozorňovali na niektoré nedostatky pri kvalite odvádzaných prác. Konkrétne, niečo viac ako 4000 eur sme si uplatnili ako úľavu na konečnej sume za dielo," spomenul hovorca mesta Michal Ďureje.

Po vykonaní prác v interiéri mali podľa neho prebiehať práce na exteriéri budov s tým, že došla od spoločnosti výzva jednak na odstúpenie od zmluvy a ďalšia dohoda, ako postupovať v prípade výpovede zmluvy a v prípade nedokončeného diela. "Stále zostávali práce na dokončení exteriéru a na túto snahu o dohodu od súkromnej spoločnosti sme zareagovali naším návrhom dohody, kde sme navrhli penále za úroky z omeškania realizácie diela vo výške 9800 eur," doplnil. Radnica totiž podľa Ďurejeho upozorňovala firmu na to, že nemá šancu stihnúť dokončiť práce minimálne na exteriéri budov v zmysle zmluvy. "Spoločnosť aj sama priznala, že jednoducho nemala kapacity na realizáciu takto objemných prác," podotkol.

Súťaž na dodávateľa komplexnej rekonštrukcie MŠ vyhlásila samospráva ešte vlani, prihlásilo sa do nej celkovo 17 firiem. Kritériom pre výber víťaza súťaže bola cena. Dodávateľom prác bola spoločnosť LS, spol. s r.o., so sídlom v Žiari nad Hronom. Zmluvu o dielo s ňou mesto uzatvorilo v polovici júla minulého roka. V zmysle dodatkov k zmluve o dielo sa cena za dielo tiež znížila z pôvodných 625.808,12 eura na 580.474,59 eura, a to pre zmenu technického riešenia.

Nedokončenou rekonštrukciou škôlky sa zaoberali aj prievidzskí mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom februára, a to v súvislosti s možným odpustením spomínaných zmluvných pokút vo výške viac 9800 eur, o ktoré požiadal mesto dodávateľ. Odpustenie sankcií nakoniec neschválili. TASR oslovila i dodávateľskú firmu, napriek prísľubu na otázky neodpovedala.

"V obstarávaní nikdy neviete, kto súťaž vyhrá a aká spoločnosť ide v konečnom dôsledku realizovať dielo. Kritérium najnižšej ceny automaticky nezabezpečuje kvalitu," skonštatoval hovorca mesta.

Aktuálna súťaž je podľa neho mementom pre mesto, či obstarávať rekonštrukcie škôl naďalej ako jeden balík, teda práce v interiéri a exteriéri spolu, alebo ich skôr realizovať prostredníctvom viacerých čiastkových prác.

"Tvrdý" postup voči realizátorom v prípade nekvalitných prác mesto využilo aj pri rekonštrukcii časti Námestia slobody či MŠ na Ulici D. Krmana, pripomenul Ďureje.