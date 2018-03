TASR

Dnes o 11:43 čítanie na minútu 0 zdieľaní Sklamaný tréner Tottenhamu po vypadnutí v LM: Zaslúžili sme si viac

Účastník anglickej Premier League mal v odvete po góle Sona viac ako hodinu postupové karty vo svojich rukách, no následne udreli dve ofenzívne hviezdy Juventusu Turín.

Mauricio Pochettino (vpravo). — Foto: TASR/AP

Bratislava 8. marca (TASR) - Futbalisti Tottenhamu Hotspur prišli v priebehu troch minút o postup do štvrťfinále Ligy majstrov. Účastník anglickej Premier League mal v odvete po góle Sona viac ako hodinu postupové karty vo svojich rukách, no následne udreli dve ofenzívne hviezdy Juventusu Turín. Argentínčania Gonzalo Higuaín a Paulo Dybala zabezpečili postup pre talianskeho majstra medzi osem najlepších tímov tohtoročnej edície LM.

Po remíze 2:2 v prvom osemfinálovom dueli na pôde "Starej dámy" mali od začiatku odvetného stretnutia územnú prevahu domáci hráči. Jedným z najaktívnejších mužov bol Heung-Min Son, ktorý svoje prvé dve veľké šance nevyužil, no tretia jeho príležitosť sa v 39. minúte už skončila gólom v sieti Gianluigiho Buffona. Tottenham mal viac z hry aj po zmene strán, Juventus bol dlho bezzubý, Higuaín sa na hrote s loptou takmer nestretával. No v 64. minúte si argentínsky kanonier nabehol presne tam, kde smerovala po hlavičke Samiho Khediru a zblízka prekonal bezmocného domáceho brankára Huga Llorisa. O tri minúty neskôr našiel Higuaín presnou kolmicou medzi domácich obrancov Paula Dybalu, ktorý svoj samostatný nájazd premenil a Juventus sa v podstate z ničoho dostal vo Wembley do vedenia.

Otrasení "kohúti" sa po druhom góle niekoľko minút spamätávali. Do konca stretnutia si však dokázali vytvoriť ešte niekoľko šancí na skórovanie, no Buffona už neprekonali. Hráči talianskeho majstra hrali však veľmi obetavo a postupový výsledok ubránili. Domáci kouč Mauricio Pochettino bol po vyradení svojho mužstva sklamaný. "Juventus sme pustili do troch šancí a dvakrát dokázali skórovať. Mali sme množstvo šancí, no využili sme iba jednu. Myslím, že tento tím si zaslúžil viac."

"Tottenham nás dostal pod tlak vždy, keď sme stratili loptu. Postupom času sme potrebovali v strede poľa viac kreativity. Asamoah s Lichtsteinerom hrali po príchode na ihrisko veľmi dobre, Khedira patril tiež medzi kľúčových hráčov. Teraz nás čaká veľmi náročný program a čakáme na návrat Maria Mandžukiča a Mattiu De Sciglia späť do tímu," citovala trénera Juventusu Massimiliana Allegriho oficiálna klubová stránka.

Obranca Juve Giorgio Chiellini bol po postupe nadšený. "Bola to pre nás úžasná noc. Bolo to veľmi ťažké, ale verili sme, že môžeme vyhrať a postúpiť. Tottenham si vždy vypracuje množstvo šancí, ale na koniec mu vždy niečo chýba," uviedol.