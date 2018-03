TASR

KHL: Generálny manažér Slovana hodnotí sezónu neúspešne, sľubuje zmeny

Patrika Zimana najviac mrzí pokles návštevnosti, ktorý však spôsobili nevýrazné výkony. Aj napriek finančným problémom má klub záujem pokračovať v nadnárodnej súťaži aj naďalej.

Na snímke generálny manažér hokejového tímu HC Slovan Bratislava Patrik Ziman počas tlačovej konferencie v Bratislave 8. marca 2018. — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 8. marca (TASR) - Generálny manažér hokejového Slovana Patrik Ziman označil nedávno skončenú sezónu v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) za nevydarenú. Najviac ho mrzí pokles návštevnosti, ktorý však spôsobili nevýrazné výkony. Aj napriek finančným problémom má klub záujem pokračovať v nadnárodnej súťaži aj naďalej.

Z hľadiska výsledkov a dosiahnutých bodov má Slovan za sebou najhoršiu sezónu v KHL. V 56 zápasoch základnej časti nazbieral 58 bodov, čo je najmenej počas jeho šesťročného pôsobenia v nadnárodnej súťaži. Štvrtýkrát nepostúpil do bojov o Gagarinov pohár, tentoraz s priepastným 25-bodovým odstupom na poslednú postupovú pozíciu. "Urobili sme zo začiatku chyby, ktoré sme priznali. Začali sme neskoro skladať káder, čo sa samozrejme odzrkadlilo na konzistencii celého tímu. Robili sme všetko pre to, aby sme tieto rozdiely nejakým spôsobom sanovali, nie vždy je to však možné," povedal Ziman na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Slovan sa počas sezóny nikdy nedostal na správnu víťaznú vlnu, nedokázal vyhrať viac ako tri zápasy za sebou. Nádej postúpiť do vyraďovacích bojov mu zhasla už 10. januára. Výsledky odlákali z tribún aj divákov, iba šesťkrát v sezóne bola domáca hala vypredaná. "Fanúšikom sme ponúkli menej, ako očakávali. Návštevnosť nebola dramaticky nižšia, ale nespĺňala parametre, na aké sme boli zvyknutí," dodal Ziman.

Tím skladal pred začiatkom sezóny tréner Miloš Říha, v úvodných štrnástich zápasoch získali jeho zverenci iba 12 bodov a hoci neskôr prišli aj svetlejšie fázy, nikdy sa už nedostali do reálnej hry o play off. Chabé výsledky vyústili v októbri v trénerskú zmenu, Říhu nahradil na striedačke Bielorus Eduard Zankovec. "Každý tréner priniesol klubu svoje. Pán Říha bol jeho neoddeliteľnou súčasťou, dosiahol s ním veľké výsledky. Trénerská výmena je však bežná. Rozhodli sme sa podľa seba, myslím, že toto rozhodnutie bolo pozitívne. Jediným ukazovateľom, v ktorom boli hráči pod Zankovcom horší ako pod Říhom, boli oslabenia. My sme však chceli, aby fanúšik videl atraktívny hokej," vysvetlil Ziman.

Zankovcovi však s koncom sezóny vypršala zmluva. Jeho budúcnosť nie je jasná a jasné nie sú ani ďalšie veci. "Máme do budúcnosti pripravených veľa vecí, o ktorých však ešte dnes nemôžem hovoriť. Môžem vám povedať, že máme záujem pokračovať v KHL. Dôvod, pre ktorý to nemôžeme oznámiť oficiálne je ten, že 1. apríla zasadá rada guvernérov KHL a do tej doby to nemôže povedať žiadny klub. Ale ak sa nám podarí dokončiť veci, ktoré máme dnes na stole a KHL sa rozhodne, že Slovan v nej zostane, bude to vyzerať úplne inak. Nielen po športovej stránke, ale aj po obchodnej, marketingovej a tým pádom aj po finančnej."

Klub sa v sezóne trápil aj s finančnými problémami, hráčom dĺži výplaty za štyri mesiace. "Chceli by sme to vyriešiť do konca tohto mesiaca. Dozviete sa všetko včas, máte môj sľub," uviedol Ziman a dodal: "Nám športová časť sezóny skončila, ale my pokračujeme ďalej. Hráči sú pod kontraktom a máme voči nim finančné záväzky. Ale dali sme im voľno aj preto, že ich prístup bol počas celej sezóny veľmi korektný," uzavrel generálny manažér Slovana.