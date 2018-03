TASR

Dnes o 11:11 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NHL: Francis skončil na poste generálneho manažéra Caroliny

V tíme zámorskej hokejovej NHL však zostane vo funkcii prezidenta hokejových operácií.

Na ilustračnej snímke hráči Caroliny Hurricanes. — Foto: TASR/AP

Raleigh 8. marca (TASR) - Ron Francis skončil na poste generálneho manažéra Caroliny Hurricanes. V tíme zámorskej hokejovej NHL však zostane vo funkcii prezidenta hokejových operácií.

Nový majiteľ Tom Dundon vo štvrtok uviedol, že Francis končí po štyroch rokoch a začalo sa hľadanie nového GM. "Mal som šancu vyhodnotiť situáciu a zmena je potrebná," povedal. Dundon sa pre tento krok rozhodol deň po vysokej prehre 1:6 s Minnesotou. Carolina figuruje na 10. mieste Východnej konferencie a na pozície play off stráca štyri body.

Päťdesiatpäťročný Francis je bývalý center NHL a patrí medzi legendy Hurricanes, v ktorých drese strávil šesť sezón a v roku 2002 ich priviedol ako kapitán do finále o Stanleyho pohár. Cennú trofej vyhral dvakrát v rokoch 1991 a 1992 ešte ako hráč Pittsburghu Penguins. Dokopy nastúpil v základnej časti NHL na 1731 zápasov a nazbieral 1798 bodov (549+1249). V 171 dueloch play off pridal 143 bodov (46+97). V roku 2008 ho zaradili do Siene slávy profiligy.