TASR

Dnes o 11:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Košičanky sa stretnú so ženami úspešnými v IT oblasti

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Jozef Ďurník

Košice 8. marca (TASR) - V košických Kasárňach/Kulturparku sa v piatok (9.3.) zídu takmer dve stovky žien z IT oblasti na prvom podujatí svojho druhu na Slovensku s názvom Frida Talks Tech. Organizujú ho nezisková organizácia Aj Ty v IT v spolupráci s asociáciou Košice IT Valley a Women Techmakers pod Google Developers Group Košice, ktoré aktívne motivujú a vzdelávajú ženy na ceste k moderným technológiám.

Podľa výkonného riaditeľa Košice IT Valley Pavla Miroššaya cieľovou skupinou sú primárne ženy pracujúce v IT, ktorých je v Košiciach viac ako 2000. "IT špecialistky však stále tvoria menej ako 27 percent zamestnancov v tomto odvetví a podľa štatistík až 41 percent z nich počas kariéry túto sféru opúšťa. Osloviť chcú aj študentky stredných škôl, aby výber technického smeru pri ďalšom štúdiu aspoň zvážili a vysokoškoláčky na technických fakultách, ktoré tam zastávajú len desať percent. Dvere majú otvorené aj všetky sympatizantky informačných technológií a ani mužom nie je vstup zakázaný," uviedol Miroššay.

Ako ďalej povedal, predstavia sa najmä východniarky, ktoré sa v oblasti technológií úspešne uplatnili, buď u nás alebo mimo regiónu a porozprávajú o svojej osobnej ceste k IT profesii.

"Frida Talks Tech poukazuje aj na pestrosť povolaní v IT. Zastúpené budú vývojárka aplikácií, UX dizajnérka, digitálna marketérka, predstaviteľky start-up komunity a rovnako aj IT profesionálky z nadnárodných firiem. Okrem rečníčok a ich IT príbehov odznejú aj prezentácie združení podporujúcich IT ekosystém a špeciálne dievčatá a ženy v IT," priblížil Miroššay.

Organizátori dúfajú, že sa im prostredníctvom Frida Talks Tech podarí začať budovať komunitu žien v IT oblasti na východnom Slovensku a búrať stereotyp, že ženy nemajú technické myslenie.