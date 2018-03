TASR

Prvú predpremiéru filmu Backstage si užili diváci pod Tatrami



Z tlačovej konferencie s hercami a tvorcami prvého slovenského tanečného filmu Backstage po skončení novinárskej projekcie v Bratislave. Na snímke zľava režisérka Andrea Sedláčková, herci a tanečníci Mária Havranová, Tony Porucha, Ondrej Hraška a herečka Judit Bárdosová, 7. marca 2018 v Bratislave. — Foto: TASR - Jakub Kotian

Poprad 8. marca (TASR) – Plná sála v jednom z popradských kín si v stredu (7.3.) večer užila v rámci promo tour prvú predpremiéru slovenskej tanečnej snímky Backstage. Tvorcovia filmu si na štart série predpremiér mesto pod Tatrami nevybrali náhodne, v regióne sa totiž natáčala väčšina filmu i záverečná klapka. Jedným z hlavných dejísk bola aj železničná stanica vo Svite, tento netypický priestor bol pre hlavného choreografa snímky Miňa Kereša veľkou výzvou.

„Bol som veľmi rád, že som sa pri tvorbe choreografie mohol vyblázniť práve v tých netanečných priestoroch. Či už to bol vlak alebo stanica, ulica, prípadne fabrika, to boli miesta, kde som si to vyslovene užil, keďže doteraz som mal skúsenosti hlavne s pódiom,“ uviedol pre TASR Kereš. So Svitom ho veľa spája, zúčastnil sa tam napríklad svojej prvej tanečnej súťaže.

V tamojšej fabrike na fľaše sa natáčala aj sekvencia filmu na jeden záber. Podľa choreografa to bolo veľmi náročné, no zároveň netypické, zžiť sa tanečne s takýmto priestorom. „Zaujímavá bola aj tvorba tanečnej scény vo vlaku, ktorá trvala 20 sekúnd, no samotná príprava trvala tri dni a traja ľudia sa pri nej zranili,“ dodal. Okrem Svitu tanečníci zavítali aj do Popradu a posledné scény filmu sa natáčali na zasneženom Štrbskom Plese.

Prácu v regióne si pochvaľoval aj jeden z hlavných protagonistov Tony Porucha. „Vo Svite som nikdy predtým nebol, ale to mesto sa mi veľmi páči. Tie baťove domčeky mu dodávajú veľmi peknú atmosféru. Zároveň okolie je tu veľmi pekné, takže dobrý dojem to tu na mňa zanechalo. V priestore železničnej stanice bolo tiež zaujímavé tancovať, také netypické a zároveň inšpiratívne,“ zhodnotil Porucha.

Promo tour filmu sa z Popradu presunie do Prešova, Košíc, Liptovského Mikuláša, Banskej Bystrice či Žiliny, Trenčína a Nitry, odtiaľ do Trnavy a Bratislavy. Záver bude v Šamoríne a v Piešťanoch. V kinách môžu diváci film Backstage, ktorého režisérkou je Andrea Sedláčková, vidieť od 15. marca.