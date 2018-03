TASR

Plán rozvoja má v Matejovciach priniesť systém, poriadok a postupnosť

Mestská časť Matejovciach. — Foto: TASR - Adriána Hudecová

Poprad 8. marca (TASR) - Mesto Poprad vytvorilo spoločne s Klubom Matejovčanov pracovnú skupinu, ktorej cieľom je vypracovať dlhodobý plán rozvoja pre túto časť mesta. Má za sebou už tri stretnutia, na ktorých sa postupne prešlo od informatívnych správ ku konkrétnym požiadavkám a navrhovaným riešeniam. „Súčasný stav je výsledkom dlhodobého neriešenia závažnej situácie v Matejovciach. Preto sme požiadali vedenie mesta o komplexné riešenie rómskej otázky, ciest, chodníkov i osvetlenia. Chcem veriť, že samospráva pristúpi ku konkrétnym krokom a začne sa riešiť hlavne rómska problematika a s tým spojené veci ako vzdelávanie, sociálny podnik a ďalšie,“ uviedol predseda Klubu Matejovčanov Marek Dragošek.

Tento problém je podľa viceprimátora Igora Wzoša neriešený možno aj 25 rokov, a ak sa aj pristúpilo k nejakým krokom, tak len ad hoc a nesystematicky. „Chceme do toho vniesť poriadok a postupnosť. Jednoducho povedať si, že najbližších desať rokov budeme investovať do Matejoviec ročne toľko a toľko, aby sa veci posúvali. Hovoriť môžeme o budovaní infraštruktúry, osvetlenia, komunitného centra, sociálneho podniku, možno o vytvorení repliky hrobky germánskeho kniežaťa ako turistickej zaujímavosti,“ vymenoval Wzoš. Nápadov a návrhov pre Matejovce je veľa, treba ich však zosumarizovať, určiť poradie, zodpovednosť a začať hľadať finančné prostriedky na ich realizáciu. Do tohto procesu musia podľa Wzoša vstúpiť všetci hráči, ktorí tam sú, teda firmy, školy, samotní Matejovčania i samospráva.

Komplexný a systémový prístup by mal pomôcť vytvoriť silný plán rozvoja Matejoviec. „Chceme prejsť od plánov aj k činom. Už v lete tam plánujeme osadiť zrekonštruovanú sochu Immaculaty a mestské zastupiteľstvo schválilo 135.000 eur na vybudovanie nového multifunkčné ihriska v areáli tamojšej základnej školy. Ďalších 255.000 eur pôjde na vybudovanie chýbajúcich chodníkov od Allendeho ulice po jestvujúcom moste až po existujúci chodník na Matejovskom námestí a na ďalšie menšie úseky až k miestnemu cintorínu, ktorého rozšírenie rovnako riešime,“ priblížil plány primátor Popradu Jozef Švagerko.

Radnica v tejto súvislosti komunikuje aj s evanjelickou cirkvou ohľadom možnosti využitia budovy bývalej školy a snaží sa nájsť priestor pre futbalové ihrisko. „Chceme ešte viac pracovať s rómskou komunitou prostredníctvom komunitného centra či sociálneho podniku, to všetko by malo pomôcť začleniť ich do spoločnosti tak, aby sa ich počet na Staničnej ulici nezvyšoval, ale naopak znižoval. Veľa vecí, ktoré určite pomôžu Matejovciam, sa rieši, navrhuje, schvaľuje. Aj prostredníctvom tejto pracovnej skupiny budeme chcieť dostať k Matejovčanom všetky informácie o tom, čo všetko pre túto mestskú časť robíme a pripravujeme,“ dodal Švagerko.