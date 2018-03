Dominika Dobrocká

Zamestnanci v tomto meste dostávajú príplatky, ak chodia do práce na bicykli

Zamestnanci v tomto meste dostávajú odmenu za príchod do práce na bicykli. Prospieva to ich zdraviu aj peňaženke.

Ilustračné foto — Foto: Pexels

CHRISTCHURCH 8. marca - Zamestnanci spoločnosti z mesta Christchurch majú obrovské šťastie. Ich nadriadení sa totiž rozhodli odmeniť každého jedného, ktorý do práce dochádza na bicykli. Spoločnosť oceňuje, že títo zamestnanci si doprajú pohyb a okrem toho prispievajú k zníženiu počtu áut v meste. Zamestnanci za každý takýto deň dostanú 5 dolárov. V prípade, že im tento spôsob dopravy vydrží viac ako pol roka, suma sa zvýši na 10 dolárov za deň. Celková suma sa vypláca ako bonus na konci roka.

Motivácia a lepší život

„Na chvíľu som si pomyslel, že bude skvelé motivovať ľudí k bicyklovaniu. Ja sám som nadšenec cyklistiky a peniaze sú jednoznačne najlepším stimulom,“ priznal Tim Stuff z reklamnej agentúry Make Collective Tim Chesney. Myslí si tiež, že na pracovisku vďaka tomu bude dobrá atmosféra. Sám na sebe cíti, že má oveľa viac energie. Chesney uviedol, že niektorí jeho zamestnanci sa zo začiatku zdráhali a argumentovali tým, že v kanceláriách nemajú sprchy. Ponuka potencionálnych stoviek dolárov za rok bola veľmi dobrou motiváciou a piati zo šiestich zamestnancov sa nakoniec rozhodli podporiť tento projekt.

Niektorí zamestnanci mali na začiatku problém so zotavovaním po jazde na bicykli, avšak s odstupom času to považujú za lepšie rozhodnutie, ako platiť si členstvo v posilovni. „Je to skvelé. Keď som prechádzal cez Hagley Park videl som ľudí, ktorí kŕmili kačice, čítali knihy a robili rôzne iné veci. Je to úplne iné, ako len čakať na zmenu svetla na semafore,“ priznal jeden zo spokojných zamestnancov.

Mesto cyklistov

Mesto Christchurch má oveľa viac cyklistov ako iné mesto na Novom Zélande. Milovníci cyklistiky môžu využívať 13 cyklistických tras. Pri rekonštrukcii mesta sa nezabúdalo na túto neoddeliteľnú časť. Spolupracovníčka ministra dopravy Julie Anne Genterová prezradila, že investícia do cyklotras bola kľúčovou črtou prebiehajúcej rekonštrukcie, pričom mestské cyklistické cesty by mali vyjsť na 150 miliónov dolárov. „Bezpečné cyklistické cesty sú kľúčovou súčasťou toho, aby sa Christchurch stalo zdravým, šťastným a živým mestom plným ľudí, a nie dopravy,“ povedala na záver Genterová.