Argentínčanovi učarovalo Slovensko natoľko, že kreslí vtipné ilustrácie nášho folklóru

Kristína Jurzová

Pôvodne prišiel za futbalom. Naša krajina ho však tak očarila, že sa tu napokon rozhodol zostať a venovať sa aj slovenskému folklóru.

Argentínčan Tomás Castellani žije a tvorí v Trnave. — Foto: archív Tomás Castellani

TRNAVA 6. marca (Dobré noviny) – Niektorí odchádzajú zo Slovenska – či už z dôvodov pracovných, alebo osobných. Nájdu sa však aj takí, ktorí prichádzajú k nám, aby tu začali nový život alebo jednoducho zažili niečo iné, slovensky exotické. Jedným z nich je aj Argentínčan Tomás Castellani (26), ktorý žije v Trnave. Pritiahol ho sem síce futbal, no očaril ho aj náš folklór, ktorému sa začal profesionálne venovať.

Tomás pochádza z Ensenady, malého mestečka v provincii metropoly Buenos Aires. Väčšina z nás si v súvislosti s Argentínou predstaví predovšetkým tango. K tejto latinskoamerickej krajine však neodmysliteľne patrí aj futbal a Diego Maradona. Legendárny hráč začínal kedysi vo svetoznámom klube Boca Juniors, ktorého veľkým fanúšikom je aj rodina Castellaniovcov.

Legendárni argentínski futbalisti Lionel Mesii a Diego Maradona (vpravo) v podaní Tomása. Foto: archív Tomás Castellani

Tomásov obľúbený uruguajský spisovateľ Eduardo Galeano raz napísal, že v týchto krajinách sa ľudia rodia kričiac gól. Niet divu, že ho to od útleho detstva lákalo k futbalu. „Bohužiaľ, Boh mi nedal nadanie hrať,“ uviedol pre Dobré noviny Tomás. Keď mal však dvanásť rokov, začal prekresľoval tie najdramatickejšie futbalové okamihy zo štadiónov či z ulíc a táto vášeň mu vydržala až do dospelosti. Kresleniu sa rozhodol venovať aj profesionálne, preto začal študovať odbor technika v ilustrácii. Ako to však býva, človek mieni a život mení. Osud mu totiž zmenila ponuka zo Slovenska.

Prebudila sa v ňom zvedavosť

Talent mladého Argentínčana, ktorý sa venuje prekresľovaniu fotografií futbalových fanúšikov táborov, si v minulosti všimlo viacero európskych tímov. A tak si Tomás pobalil kufre a spolu s rodinou precestoval kus starého kontinentu. Záujem o jeho kresličstvo prejavil aj fanúšik Spartaka Trnava Samuel Hužovič, ktorý od neho chcel ilustráciu venovanú fanúšikom „andelov”.

Futbaloví fanúšikovia Boca (vľavo) a Liverpool. Foto: archív Tomás Castellani

Bola to ponuka nezvyčajná, ale lákavá. Avšak nato, aby Tomás mohol začať tvoriť, potreboval, aby mu povedal všetko o klube, jeho histórii, fanúšikoch. "Všetko, čo obklopuje futbalový klub, je jeho súčasťou, preto som ho tiež požiadal, aby mi povedal viac o Trnave“. Krok za krokom začal spoznávať miestnych ľudí a fanúšikov, vďaka čomu sa dokázal priblížiť ku kultúre našej krajiny, ktorá v ňom prebudila zvedavosť, pretože dovtedy poznal len jej názov.

Prvá kresba Spartaku Trnava. Foto: archív Tomás Castellani

Napokon sa zrodila jeho prvá ilustrácia so slovenskou tematikou, ktorú prevádzkovateľ fanshopu Spartaka použil na niektoré svoje produkty. „Je to neuveriteľná a úžasná skúsenosť, budovať putá, nič viac, nič menej, vďaka tomu, čo človek miluje - v mojom prípade umenie,“ spomína na svoje prvé kontakty so Slovenskom, ktoré sa zrodili ešte v roku 2012.

"Futbalová" premiéra

To, čo najskôr vyzeralo iba ako zaujímavá pracovná príležitosť, sa napokon premenilo v pekné priateľstvo. A o tri roky neskôr Tomás po prvýkrát navštívil Trnavu. Stretol sa nielen s vedením klubu, ale aj s ultras Spartaku, pričom ich stretnutie bolo naozaj vrúcne a Tomás je zaň dodnes naozaj vďačný.

O Tomásove kresby prejavil záujem aj fanshop Spartak Trnava. Foto: archív Tomás Castellani

Dvere domova mu otvorila aj Samova rodina, ktorá ho povodila po našej krajine. Mladík navštívil nielen naše hlavné mesto, ale aj Trenčín, kde jeho kroky viedli na Matúšov hrad a po prvý raz v živote aj na hokejový zápas. „Cítil som, že som na zvláštnom, inom mieste, nikdy som nebol v krajine východnej Európy, takže všetko bolo pre mňa nové, jazyk, ktorému nerozumiem, iná klíma či architektúra než tá, akú som videl v iných krajinách,“ spomína na svoju premiéru na Slovensku.

"Malý Rím" ho očaril

Jeho doterajšie skúsenosti boli a sú veľmi pozitívne, preto sa sem niekoľkokrát vrátil a napokon sa rozhodol zostať. Hovorí, že sa snaží učiť po slovensky, čo síce nie je úplne jednoduché, ale postupne sa zlepšuje. O Trnave, ktorá je známa aj ako Malý Rím, hovorí, že „je to očarujúce mesto s množstvom histórie, veľmi pokojné miesto... Rovnako ako celé Slovensko. Je to síce malá krajina, ale plná zaujímavých miest na spoznávanie a s milými ľuďmi. Táto oblasť Európy je čoraz známejšia a určite stojí zato precestovať slovanské krajiny, ako je Slovensko, kde sú krásne mestá, bohatá kultúra a neuveriteľná príroda. Stručne povedané, toto je pozvánka na návštevu.“

Tomás v historickom centre Trnavy. Foto: archív Tomás Castellani

Za poznanie však určite stojí aj jeho rodná zem, kde je veľmi rozmanitá krajina a aj klíma. A hoci je zima aj u nich, na tú slovenskú si musí ešte zvykať. Naša kultúra mu však nie je vzdialená. Argentínčania sú totiž potomkovia veľkej európskej imigrácie z konca 19. storočia. To sa prejavilo aj v rodokmeni Tomása, ktorého predkovia pochádzajú z Talianska. Navyše jeho rodisko susedí s mestom Berisso, kde sídli veľká slovenská komunita, ktorá spolu udržiava naše tradície a zvyky. Podľa Tomása majú Arentínčania a Slováci spoločnú „láskavosť, pohostinnosť ľudí, zdieľanie vecí s priateľmi a radosť z rodiny“.

Prijali ho medzi seba

Páči sa mu, že už veľmi mladí ľudia na Slovensku vedia veľa o svojej krajine a tradíciách a radi sa o to podelia. Utvrdzujú ho v tom predovšetkým jeho staronoví kamaráti, ale aj priateľka z Banskej Bystrice. „Prijali ma, ako keby ma vždy poznali, ale nebudem ich menovať, pretože sa bojím, že by som na niekoho zabudol, a to nechcem... Mojej rodine, samozrejme, chýbam a oni mi tiež chýbajú, ale podporujú ma, vždy to tak robili. Rovnako mňa ako môjho brata, s ktorým máme rovnakú vášeň pre kreslenie.“

Na archívnej snímke Tomás so svojou rodinou počas turistiky na najvyššom vrchu Ameriky Aconcagua (6 962 m n. m.), ktorý sa nachádza v argentínskej provincii Mendoza. Na snímke vpravo s českým turistom a svojím bratom Nicolásom. Foto: archív Tomás Castellani

Tvrdí, že v Európe je umenie cenené oveľa viac ako u nich doma: „Napríklad v Argentíne máme mnohých umelcov. Buenos Aires je mesto, ktoré všade dýcha umením rovnako ako v iných provinciách krajiny, no, bohužiaľ, podľa môjho názoru nie je toto umenie také užitočné ako v Európe.“

Od futbalu, cez tetovanie, až k folklóru

Pri tvorivej činnosti sa stotožňuje napríklad so štýlom českého maliara a kresliara Josefa Ladu, ktorého diela objavil asi pred rokom, no veľmi sa mu páčia. Zo Slovenska ho zase veľmi zaujala naša história, architektúra pred obdobím komunizmu, ale aj zaujímavá zmes komunistických konštrukcií, ktorá koexistuje so starým. Tiež sa má rád naše jedlo, pivo, ale učaroval mu aj náš folklór. Zaujali ho naše tradičné kroje, hudba, ale aj ornamentika, a tak sa im začal hlbšie venovať. „Moje folklórne ilustrácie sú súčasťou zvedavosti, ktorá sa viaže ku slovenskej kultúre a vďaka ktorej sa môžem veľa naučiť, pretože keď kreslím, sústredím sa na detaily. Len čo ľudia tieto kresby vidia, sú s nimi stotožnení, rovnako ako ľudia z futbalových klubov,“ prezradil Tomás exkluzívne pre Dobré noviny.

Folklór s detvianskou tematikou. Foto: archív Tomás Castellani

Počas svojej prvej návštevy ochutnal aj borovičku. A zaujala ho natoľko, že ju dokonca zvečnil na jednej zo svojich kresieb, aby ľudí motivoval vyskúšať ju. Po dlhých hodinách práce však vytvoril aj ďalšie folklórne kresby. Pričuchol však už aj k umeniu tetovania: „Bolo to niečo nové, úplne iné a neuveriteľná technika. Mal som šťastie, že mnohí priatelia sa mi ponúkli na prvé tetovania.“

Diego Maradona naveky a na tele.. Foto: archív Tomás Castellani

Aktuálne žije v dome svojho kamaráta Michala, s ktorým sa spoznal predvlani. Keďže Michal v minulosti navštívil Argentínu, rýchlo si padli do oka a spriatelili sa. Postupne sa zrodil nápad vytvoriť kolekciu tričiek a iných produktov, súvisiacich so slovenským folklórom či futbalom. Kolekcia je jedinečná aj tým, že je namaľovaná rukou Juhoameričana, ktorý tak prinesie pohľad na Slovensko bez akýchkoľvek zbytočných prikrášlení, no stále s umeleckým citom.

Slovenský folklór v argentínskom prevedení. Foto: archív Tomás Castellani

„Moje súčasné aj budúce plány v tom, čo robím, stále rastú. Všetko to, čo som mal príležitosť spoznať – miesta, ľudia, práca, – je priamym výsledkom mojich kresieb. Chcem sa toho držať. Prišiel som sem s touto myšlienkou a mám v úmysle tu zostať, aspoň na nejaký čas. Nie som tu náhodou, je to moja voľba.“