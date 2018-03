Kristína Jurzová

Prvýkrát na kamere! Táto polárna líška sa rozhodla skamarátiť s výskumníkmi

Vybočila zo všetkých príručiek o prírode a v ľudskej komunite sa natoľko udomácnila, že jej dali dokonca familiárne meno.

OTTAWA 7. marca - Príroda nás prekvapuje každý deň. Tento raz však prekvapila aj tých najväčších odborníkov. Divá polárna líška, ktorá je považovaná za veľmi plaché zviera, sa s ľuďmi doslova spriatelila.

Hoci išlo o jej prvý kontakt s človekom, neváhala sa priblížiť k prieskumníkom. Vedúci arktickej expedície v severnej Kanade sa jej dokonca tak zapáčil, že ho oňuchala a s dôverou si ľahla k jeho nohám. Toto gesto je typické skôr pre našich štvornohých miláčikov, no táto biela líška dokázala, že právom patrí k psovitým šelmám.

Ani zďaleka však nešlo o jednorazovú záležitosť. Zvedavý tvor prieskumníkov navštevoval s takou železnou pravidelnosťou, že mu dokonca dali familiárne meno. "Spot bola najodvážnejšia a najviac dominantná z malej skupiny polárnych líšok, ktoré nás pravidelne navštevovali. Okrem toho, že sa zdržiaval v okolí tábora, zvykol sa náhle objaviť, keď sme boli na prechádzkach s našimi hosťami. Ležal som na bruchu, aby som mal dobrý uhol pohľadu na morský ľad, keď sa náhle objavil Spot. Po krátkej chvíli sa rozhodol, že ma skontroluje a to je presne to, čo vidíte vo videu,” uviedol pre tlačovú agentúru Caters vedúci Dave Briggs.

"Som presvedčený o tom, že vo veľkej miere majú voľne žijúce zvieratá vrodenú predstavu o tom, kedy dôverovať a kedy sa cítia ohrození. V minulosti som sedel v tesnej blízkosti líšky, ale nie je to bežné. Keď sa to stane, je to čarovné a napĺňa ma to radosťou."