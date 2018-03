Dominika Dobrocká

Profi futbalista z Prešova popri športovej kariére vyštudoval medicínu

Mladý, šikovný a talentovaný futbalista dokázal, že keď človek po niečom túži, dá sa dosiahnuť všetko. Martin Dupkala sa z futbalového ihriska preštudoval do lekárskeho kresla.

— Foto: Archív Martin Dupkala

PREŠOV/BRATISLAVA 7. marca - Martin Dupkala je muž mnohých tvárí. Od útleho detstva sa venuje jednej zo svojich srdcových záležitostí. Futbalu prepadol už na prvom stupni základnej školy, kde, ako sám prezradil, absolvoval futbalovú prípravku Tatrana Prešov. „Mal som veľké šťastie. Trénoval ma bývalý reprezentant Československa Igor Novák, ktorému aj dnes posielam poďakovanie do neba, lebo som mu vo futbale vďačný za veľa,“ spomína na jedného z najdôležitejších ľudí vo svojom živote Martin.

Ťažké rozhodnutie

Nádejný futbalista si svoj futbalový sen plnil aj naďalej. Zo žiackeho mužstva postúpil do dorasteneckých výberov. Všetko sa však zmenilo, keď sa po maturite rozhodol ísť na vysokú školu. „Nedalo sa to v tej dobe skĺbiť s Prešovom a najvyššou súťažou. Tak som popri štúdiu „presedlal“ na druhé ligy na Slovensku aj v Česku, až ma neskôr osud opäť priviedol na rodný Šariš, do Tatrana, s ktorým sme postúpili do najvyššej súťaže a Tatranu som verný doteraz.“

Foto: Archív Martin Dupkala

Futbalista lekárom

Nielen futbal očaril mladého športovca. Možno je to pre mnohých prekvapením, keďže kariéra futbalistu sa často nespája s ťažkým a dôležitým štúdiom a následne profesiou, Martin Dupkala však vyštudoval medicínu. Pre tento smer sa rozhodol v prvom rade kvôli svojmu strýkovi, ktorý je primárom a zároveň jedným z lekárov Tatrana, druhým dôvodom bol osobný záujem o medicínu a najmä o pomoc ľuďom. „Táto profesia dáva príležitosť pomáhať iným. Ja sa snažím to využívať aj na ihrisku, kde podávam „prvú pomoc“ nielen spoluhráčom, ale tiež hráčom súpera. Vznikajú pritom občas kuriózne situácie, keď najmä diváci súpera nerozumejú, čo sa deje, ak pomáham priamo na ihrisku ich hráčovi. Sú však aj takí, ktorí to ocenia potleskom a z toho mám naozaj dobrý pocit.“

Martin si mohol vybrať z množstva medicínskych odborov. Niet sa však čo čudovať, že sa rozhodol pre FBRL (fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) a inklinuje aj k športovému lekárstvu. Práve v už spomínanom odbore FBRL absolvuje atestačné štúdium. Niekomu sa to možno zdá neuveriteľné, ale Martin obetoval mnoho, aby sa mohol venovať milovanému futbalu a zároveň aj vysnívanej profesii. „Skĺbiť futbalovú kariéru s medicínou možno iba za predpokladu, že si niečo vo voľnom čase odpustím, teda za cenu určitého odriekania a potom za predpokladu, že mi klub i zamestnávateľ vychádzajú v ústrety,“ prezradil Martin.

Foto: Archív Martin Dupkala

Svoje srdce rozdelil na dve časti

V živote je to ťažké. Keď človeka postretnú dve zaujímavé a lákavé príležitosti, je náročné sa rozhodnúť. Futbalista a lekár v jednej osobe má dve srdcovky a ani jednej sa nechce vzdať. Práve preto na sebe možno maká viac ako ostatní a dennodenne dokazuje, že keď niekto chce, dá sa všetko. Inšpirovala ho jedna z našich najznámejších osobností. „V mojej situácii mi nezostáva nič len postupovať tak, ako postupoval významný slovenský básnik a mysliteľ Ján Kollár, keď sa vo svojom diele „Slávy dcéra“ rozhodol dať jednu polovicu srdca vlasti a druhú polovicu svojej láske Míne. Napokon aj moje srdce má z medicínskeho hľadiska dve komory.“

Futbal na vysokej úrovni sa nedá hrať donekonečna. Predsa len, vek nepustí, aj keď to nechce počuť väčšina z nás. Martin má vďaka svojej profesii dôvod zotrvať na ihrisku aj o pár rokov. Nepopiera totiž, že by sa rád videl vo funkcii športového lekára.