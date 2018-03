Práce na budovaní Landererovho parku v Bratislave majú opäť pokračovať

TASR

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Jana Vodnáková

Bratislava 7. marca (TASR) – Práce na budovaní Landererovho parku v bratislavskom Starom Meste by mali opäť pokračovať. Ide o plochu ohraničenú ulicami Dobrovičova, Gajova a Alžbetínska, v blízkosti Šafárikovho námestia, kde by mala vzniknúť akási mestská záhrada pre aktívny relax.

"Do konca marca by sa mali začať prvé stavebné práce a sadové úpravy," priblížila staromestská hovorkyňa Nora Gubková. S nimi sa pôvodne plánovalo začať vlani na jeseň, projekt sa však podľa hovorkyne čiastočne prerábal a prekresľoval, aby taktiež reflektoval pripomienky a návrhy občanov v rámci participácie. Nový park by mal byť podľa aktuálnych informácií dokončený a prístupný verejnosti v júni.

Vzniknúť by tu mal otvorený, zelený a bezbariérový priestor, ktorého centrálnu časť má tvoriť nový "sezónny" pavilón a fontána. Od obyvateľov totiž vyšla požiadavka na vytvorenie zelenej oddychovej zóny s možnosťou príležitostných kultúrnych a spoločenských podujatí. Park ponúkne viac zelených ako spevnených povrchov. Tých je v súčasnosti takmer polovica, ich počet má klesnúť na desatinu. Zelené plochy bude tvoriť lúčna zmes kvetín a trávy. Pribudnúť má tiež mobiliár a psí výbeh, obnoviť sa má tiež detské ihrisko.

Projekt revitalizácie predmetného územia počíta s nákladmi 400.000 eur. Polovica z toho, teda 200.000 eur, bude financovaná z rozpočtu mestskej časti, zvyšnú sumu má dať súkromný investor. Samospráva je totiž presvedčená, že korporácie či developeri by aj takýmto spôsobom mali "splácať dlh obyvateľom a mestu" za výstavbu administratívnych či obytných objektov.

Návrh na revitalizáciu územia vyberalo Staré Mesto v medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaži na prelome rokov 2015/16. Pod novú podobu parku sa podpísal nemecký architekt so slovenským pôvodom Hans-Michael Földeak, ktorý pôsobí v Paríži. Územie nesie zatiaľ pracovný názov Landererov park, teda pomenovanie po niekdajšej dominantnej stavbe na tomto území, ktorou bol práve Landererov palác a na počesť prvého kníhtlačiara v Bratislave Jána Michala Landerera.