Kristína Jurzová

Tieto slovenské okresy sužuje smog. Ako sa pred ním zaručene ochránite?

Aj keď ho zväčša nevidíme, chrániť by sme sa mali. A to nielen v dospelosti, ale už aj v detstve, pretože sa nám to raz môže vypomstiť.

BRATISLAVA 7. marca (TASR) - Smog náš každodenný. Aj tak by sa dala opísať súčasná situácia na mnohých miestach Slovenska. A keďže rozptylové podmienky v ovzduší sú naozaj nepriaznivé, Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy 2. a 3. stupňa.

Výstraha 3. stupňa pred závažnou smogovou situáciou platí v Košiciach a Banskej Bystrici. Smogovú situáciu a 2. stupeň výstrahy vyhlásil SHMÚ pre Bratislavu, Jelšavu, Malacky, Krompachy, Prešov, Prievidzu, Senicu, Trnavu, Martin, Vrútky, Ružomberok, Žilinu, Topoľníky a Veľkú Idu. Už niekoľko dní je však ovzdušie znečistené aj v Nitre a okolí, upozorňuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ).

„Možno očakávať vysoké koncentrácie znečistenia vo všetkých oblastiach v blízkosti aj v susedných dolinách, v ktorých sa nachádzajú napríklad lokálne kúreniská či kotolne na pevné palivo. V danej lokalite budú naďalej pretrvávať nepriaznivé rozptylové podmienky, teda slabý vietor bez zrážok. Zlepšenie rozptylových podmienok sa očakáva v noci z nedele na pondelok,“ informoval SHMÚ.

Čo všetko spôsobuje a koho ohrozuje?

Väčšie množstvo znečisťujúcich prachových častíc sa na Slovensku vyskytuje najmä v zimnom období, informuje banskobystrický RÚVZ. To môže mať na ľudské zdravie negatívny vplyv. Príčinou nepriaznivej smogovej situácie sú vysoké emisie znečisťujúcich častíc z vykurovania pevným palivom a z ďalších lokálnych zdrojov v kombinácii s nepriaznivými rozptylovými podmienkami. „Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii znečisťujúcich častíc,“ konštatuje sa v správe SHMÚ.

Komplikácie sa prejavujú vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy, výsledkom čoho môže byť akútny zápal. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky z dráždenia dýchacích ciest. "U osôb s chronickým ochorením dýchacej alebo srdcovo-cievnej sústavy môže viesť ku zhoršeniu aktuálneho zdravotného stavu," varuje vedúca odboru hygieny RÚVZ Kvetoslava Koppová.

Na nepriaznivú smogovú situáciu najcitlivejšie reagujú starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovocievnej sústavy, alergici a astmatici a tehotné ženy. V tomto smere patria k vysoko rizikovým skupinám však aj deti. Tie totiž predýchajú v pokoji viac vzduchu na kilogram hmotnosti tela ako dospelí. Zároveň majú väčšiu tendenciu byť fyzicky aktívnejšie ako dospelí.

Ak je teda ovzdušie znečistené, dieťa vdýchne niekoľkokrát viac znečisťujúcich látok na kilogram telesnej hmotnosti ako dospelý. Okrem toho sú dýchacie cesty detí užšie a pľúca, ako aj imunitný systém, sú stále v štádiu vývoja, a tak problémy následkom vdychovania znečisťujúcich látok sú u nich závažnejšie, dlhšie trvajúce a ich dôsledky sa môžu prejaviť až v dospelom veku.

Ako sa mu brániť?

V súvislosti so súčasnou smogovou situáciu SHMÚ ľuďom odporúča obmedziť čas pobytu vonku, skrátiť vetranie obytných miestností a obmedziť fyzickú námahu či športovú aktivitu na vzduchu. Pozor by si mali dať aj fajčiari a vyhnúť sa svojmu zlozvyku. Vyhnúť by sa mali tiež aktivitám, ktoré ďalej zhoršujú kvalitu vzduchu. Okrem fajčenia ide napríklad o lepenie, prášenie alebo spaľovanie na voľných priestranstvách.

Zároveň by sa malo obmedziť spaľovanie odpadu. „V prípade kúrenia drevom používať drevo dobre vysušené, pravidelne čistiť kotol a komín, prikladať radšej častejšie po menších dávkach, nastaviť regulačné klapky tak, aby mal vzduch prístup k palivu, nedusiť oheň a pokiaľ je to možné, vymeniť staré spaľovacie zariadenie za moderný kotol s nízkymi emisiami škodlivých látok,“ odporúča SHMÚ.

"Z hľadiska ochrany zdravia detí je v prípade nevyhovujúcej kvality vonkajšieho ovzdušia potrebné rešpektovať informácie a upozornenia prostredníctvom smogového varovného systému a dodržiavať odporúčané opatrenia," vysvetlila Katarína Slotová z banskobystrického RÚVZ. .

Obec musí totiž o smogovej situácii informovať a regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v spolupráci s obcami poskytnúť podrobnejšie informácie o dosahoch znečistenia ovzdušia na zdravie a možnostiach ochrany.