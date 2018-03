TASR

Včera o 15:18 čítanie na minútu 0 zdieľaní Coca-Cola plánuje spustiť výrobu prvého alkoholického nápoja

Americká spoločnosť v snahe zachytiť meniaci sa vkus mladších klientov diverzifikuje výrobu. Kúpila už výrobcu balenej vody a niektoré značky čaju.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

New York 7. marca (TASR) - Americký výrobca nealkoholických nápojov Coca-Cola plánuje rozšíriť výrobu o alkoholické nápoje, prvýkrát v 125-ročnej histórii. A vstúpi s nimi na rýchlo rastúci japonský trh s alkoholom.

Coca-Cola čelí meniacim sa zvykom klientov na mnohých trhoch, vrátane Japonska. V tejto ázijskej krajine plánuje investovať do rastúceho dopytu po plechovkách s ochuteným perlivým nápojom značky Chu-Hi, do ktorého pridá domácu liehovinu šo-ču. Uviedol to Jorge Garduno, prezident japonskej divízie spoločnosti Coca-Cola. Takéto produkty obsahujú zvyčajne 3 % až 8 % alkoholu.

"Predtým sme nepodnikali experimenty v kategórii nápojov s nízkym obsahom alkoholu, ale toto je príklad, ako pokračovať v skúmaní príležitostí mimo našich hlavných oblastí," vyhlásil v stredu Garduno. Uvedenie produktu na trh v Japonsku naznačilo už minulý mesiac video na stránke spoločnosti. Tento konkrétny nápoj bude ale určený len pre japonský trh.

Americká spoločnosť v snahe zachytiť meniaci sa vkus mladších klientov diverzifikuje výrobu. Kúpila už výrobcu balenej vody a niektoré značky čaju. Coca-Cola minulý mesiac prekonala očakávania Wall Street svojimi výsledkami za 4. štvrťrok 2017. Upozornila však, že v tomto, 1. kvartáli jej príjmy ovplyvnia náklady na akvizície, predaje a ďalšie štrukturálne položky.

Bonnie Herzogová, analytička spoločnosti Wells Fargo sa domnieva, že Coca-Cola by sa mohla posunúť k výrobe alkoholických nápojov. Koncern už dlhšie láka prémiový segment "remeselných alkoholických nápojov pre dospelých".