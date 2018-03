TASR

Včera o 15:16 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Volko ambasádorom novej akadémie, na leto sa pripraví v Portugalsku

Akadémia bude mať za úlohu hľadať deťom správny šport, pripravovať talenty na úspešnú atletickú kariéru a pomáhať predstaviteľom iných športov získať správnu kondíciu a bežeckú či silovú pripravenosť.

Na snímke slovenský šprintér Ján Volko. — Foto: TASR/AP

Bratislava 7. marca (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko sa stal ambasádorom novej športovej akadémie. Založili ju tréneri slovenského atléta Naďa Bendová a Róbert Kresťanko, spoločne s manželom Bendovej Andrejom. Bude mať za úlohu hľadať deťom správny šport, pripravovať talenty na úspešnú atletickú kariéru a pomáhať predstaviteľom iných športov získať správnu kondíciu a bežeckú či silovú pripravenosť.

Cieľom Našej športovej akadémie je vytvoriť a udržať trvalý záujem o šport u detí a mládeže správnou motiváciou a vedením. Ďalej chce podporiť talenty a pomôcť im znížiť náklady na činnosť a športový materiál. Trénerské zázemie je tvorené spoločne so športovcami, ktorí sú vzorom pre mladú generáciu, pretože mimoriadny talent podporili pracovitosťou a dosiahli obdivuhodné výsledky. Preto sa stal ambasádorom projektu práve Volko. "Veľmi rád im pomôžem v každej oblasti. Som tomu otvorený a rád absolvujem so všetkými deťmi tréningový kemp. Som rád, že takéto niečo na Slovensku vzniká, a že je to zásluha mojich trénerov," uviedol Volko.

Šiesty najrýchlejší muž z atletických halových majstrovstiev sveta by mal poslúžiť talentom ako vzor. "Chceme dať šancu mladým talentom prežiť rovnaký príbeh, aký prežil Janko. Naším cieľom je, aby mladí atléti neprestali s atletikou a neutekali nám. S Jankom môžu trénovať a vidieť, čo všetko sa dá dosiahnuť. Chceme rozšíriť obzor aj trénerom, ktorí sa atletike venujú," povedala Bendová.

Pri akadémii vznikne počas roka 2018 aj atletický klub v rámci Slovenského atletického zväzu (SAZ). Mal by nabrať začínajúcich atlétov, ktorých v súčasnosti nie je veľa. "Stretávame sa s faktom, že máme málo talentov. Takže chceme naozaj deti potiahnuť, aby pokračovali so športom aj v problematickom veku, kedy začínajú mať aj iné záujmy. Atletika je základ pre veľa športov. Ak ju nebudú zvládať, ťažko sa posunú ďalej," poznamenal jeden zo zakladateľov Róbert Kresťanko.

V polovici mája začne Volko s prípravou na vrchol sezóny, ktorým budú ME v Berlíne. Ešte predtým však absolvuje dlhé šesťtýždňové sústredenie v Portugalsku, kam so svojím tímom odcestuje 28. marca. Dovtedy si od atletiky oddýchne, splniť si musí aj školské povinnosti. "Bude to najkvalitnejšie sústredenie, čo sa týka prípravy a aj najdlhšie. Čaká ma veľa dynamických cvičení, posilňovania, šprintov na pláži a podobne. Neviem ani obsiahnuť, čomu všetkému sa chceme zamerať," dodal Volko, ktorého ešte pred Berlínom čakajú mítingy v Ostrave na Zlatej tretre a P-T-S v Šamoríne.