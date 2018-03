TASR

Z Bratislavy budú môcť cestujúci lietať na Cyprus celoročne

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 7. marca (TASR) - Z bratislavského letiska M. R. Štefánika budú môcť cestujúci lietať na cyperský Pafos počas celého roka. Letecká spoločnosť Ryanair totiž potvrdila, že linku z Bratislavy na Cyprus, ktorú ako novú spustí od začiatku letného letového poriadku, teda od 27. marca 2018, bude prevádzkovať aj počas zimného letového poriadku. Čiže do konca marca 2019.

Podľa hovorkyne letiska Veroniky Ševčíkovej bude táto linka v prevádzke dvakrát týždenne, každý utorok a sobotu. Koncom marca pritom začne Ryanair prevádzkovať z Bratislavy celkovo štyri nové letecké linky. Okrem linky na Cyprus to budú aj lety na Maltu, do Burgasu v Bulharsku a do Solúna v Grécku.

Počas letného letového poriadku, teda od konca marca 2018, bude Ryanair prevádzkovať z Bratislavy spolu 23 pravidelných liniek. To je podľa Ševčíkovej najvyšší počet pravidelných liniek u tohto dopravcu od jeho začiatku pôsobenia na bratislavskom letisku v roku 2005.