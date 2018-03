TASR

Žabiu fontánu v Nitre čaká rekonštrukcia

Fontána stojí v nitrianskom parku od roku 1935. Jej autorom je nitriansky rodák, sochár Július Bártfay.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Branislav Račko

Nitra 7. marca (TASR) – Mesto Nitra plánuje rekonštruovať Žabiu fontánu v Mestskom parku na Sihoti. Vlani ju počas silného vetra poškodili popadané časti stromu. Podľa vedúceho odboru komunálnych činností a životného prostredia na nitrianskom mestskom úrade Pavla Jakubčina však zatiaľ nie je rozhodnuté, akým spôsobom sa bude fontána rekonštruovať. „Sú dve možnosti, buď ju opravíme do pôvodného stavu, alebo jej vrátime prapôvodný vzhľad, ako vyzerala v časoch, keď bola v parku umiestnená,“ skonštatoval Jakubčin. Podľa vlastných slov nevie odhadnúť, kedy sa začne s rekonštrukciou. V tomto roku však určite nebude hotová do mája, keď sa v Nitre každoročne spúšťajú všetky fontány do prevádzky.

Žabia fontána stojí v nitrianskom parku od roku 1935. Jej autorom je nitriansky rodák, sochár Július Bártfay. Od svojho vzniku prešla viacerými zmenami. V roku 1999 k nej pribudla plastika vodníka Žblnka od sochára Jaroslava Košša. Fontána sa nachádza v kruhovom objekte. Práve ten najviac poškodil padajúci konár stromu. „Spadol na železnú konštrukciu, ktorá spájala stĺporadie. Časť stĺpov spadlo hneď, ďalšie boli pohnutím konštrukcie oddelené od základu. Museli sme ich odstrániť, ohrozovali návštevníkov,“ povedal Jakubčin.