Prieskum: Súkromné spoločnosti vnímajú budúcnosť optimisticky

Na prekonanie výziev v oblasti náboru a naplnenie rastúcej potreby pracovnej sily či udržanie si zamestnancov plánuje 42 % spoločností v najbližšom roku investovať do školení pre svojich zamestnancov.

Ilustračné foto.

Bratislava 7. marca (TASR) – Súkromné spoločnosti vnímajú svoju budúcnosť v najbližších rokoch optimisticky. Dôvodom je najmä globálny rast svetovej ekonomiky, ktorý nastal prvýkrát po desiatich rokoch. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu spoločnosti Deloitte Private s názvom Globálne perspektívy súkromných spoločností: plány, priority a očakávania.

Súkromné firmy na celom svete sú optimistické, prieskum však odhalil aj niekoľko rozdielov v oblasti najväčších rizík rastu v jednotlivých regiónoch. "Napríklad respondenti v regióne EMEA (Európa, Stredný východ a Afrika), kam patrí aj Slovensko, považujú za najväčšiu výzvu nábor zamestnancov," priblížil Patrik Ferko, riaditeľ oddelenia auditu zodpovedný za Deloitte Private na Slovensku.

Na prekonanie výziev v oblasti náboru a naplnenie rastúcej potreby pracovnej sily či udržanie si zamestnancov plánuje 42 % spoločností v najbližšom roku investovať do školení pre svojich zamestnancov. Do rozvojových programov pre lídrov zasa chce investovať 31 % firiem. "Školiace programy sa menia na príležitosti, ktoré prinesú ďalšie inovácie. Nakoľko súkromné spoločnosti neustále hľadajú do svojich radov talenty s cieľom zaistiť udržateľný rast, posilnenie manažérskeho tímu je jednou z najdôležitejších stratégií," pripomenul Ferko.

Napriek rastúcej celosvetovej ekonomike vnímajú firmy aj niektoré hrozby. Patria medzi ne napríklad menové výkyvy, slabší dopyt na domácom trhu, prísnejšie regulačné požiadavky a technologické náklady. Reakciou na tieto riziká je podľa spoločnosti Deloitte zvyšovanie produktivity a zameranie sa na vývoj nových produktov a služieb a zároveň na dosahovanie rastu na existujúcich trhoch. Nárast príjmov vzhľadom na vývoj na medzinárodných trhoch očakáva 27 % respondentov.

Príležitosťou na rast sú na základe prieskumu najmä technológie a akvizície. Dve tretiny opýtaných firiem spájajú technologický pokrok s novými príležitosťami a pozitívnymi výsledkami. Ako možné negatívne faktory uvádzali spoločnosti zmeny v očakávaniach klientov, makroekonomické zmeny a zmeny v regulácii. Takmer polovica firiem je zároveň presvedčená, že trh v najbližších rokoch zmenia netradiční konkurenti.

Prieskum naznačil aj možný návrat akvizícií či fúzií ako nástroja strategického rastu. V budúcom roku predpokladá 42 % opýtaných možnosť akvizície či fúzie, pričom 26 % firiem očakáva, že sa stane ich cieľom. "Zistenia prieskumu naznačujú, že súkromné podnikanie na celom svete je prepojenejšie vďaka trendom ako globalizácia a digitalizácia. Aj súkromné spoločnosti v regióne strednej Európy by si mali osvojiť globálny uhol pohľadu, ktorý môže pozitívne ovplyvniť ich podnikateľskú činnosť a naznačiť tak nové smerovanie, výsledkom ktorého by mohla byť väčšia efektívnosť týchto spoločností a získavanie nových trhov," uzavrel Ferko.