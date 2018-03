TASR

LIGA MAJSTROV: Klopp po návrate medzi európsku špičku: Patríme sem

Liverpool napriek tomu, že na Anfielde neskóroval, bezpečne postúpil do ďalšej fázy najprestížnejšej európskej klubovej súťaže.

Tréner Liverpoolu Jürgen Klopp, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 7. marca (TASR) - FC Liverpool sa po deviatich rokoch prebojoval medzi osem najlepších tímov futbalovej Ligy majstrov. Po úvodnom jednoznačnom víťazstve na Estadio do Dragao 5:0 mu stačila v domácej odvete aj bezgólová remíza. "The Reds" si postup zabezpečili aj napriek absencii najlepšieho strelca Premier League Mo Salaha a najdrahšieho obrancu v histórii Virgila van Dijka v základnej zostave.

Domáci hráči mali najväčšiu šancu stretnutia po pol hodine hry, keď z vnútra 16-ky vystrelil Sadio Mane, no opečiatkoval iba žrď bránky Ikera Casillasa. Porto sa v prvom polčase k vážnejšiemu ohrozeniu liverpoolskeho brankára Lorisa Kariusa nedostalo. V druhej časti hry sa hostia osmelili, no dve svoje nádejné príležitosti nevyužili. Domáci mali v samom závere možnosť rozhodnúť, ale Casillas výborne zasiahol proti hlavičke Dannyho Ingsa.

Liverpool napriek tomu, že na Anfielde neskóroval, bezpečne postúpil do ďalšej fázy najprestížnejšej európskej klubovej súťaže. "Je čas, aby sme sa Európe opäť ukázali. Zaslúžili sme si to, nie je to prekvapenie. V štvrťfinále budú skvelé tímy, Anglicko môže mať obrovské zastúpenie. Verím, že máme veľkú šancu postúpiť ešte ďalej. Patríme medzi najlepších a už to vedia všetci," povedal podľa agentúry AP tréner FC Liverpool Jürgen Klopp.

Kouč Porta Sergio Conceicao chcel v odvete napraviť reputáciu svojho mužstva po domácej vysokej prehre. "Chceli sme sa prezentovať inak ako v prvom zápase a to sa nám podarilo. Liverpool hrá futbal na vysokej úrovni a pokojne môže vyhrať tento ročník Ligy majstrov. Aj napriek tomu, že sme nepostúpili, som na svojich hráčov hrdý," uviedol portugalský kouč.