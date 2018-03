TASR

Dnes o 10:38 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na pohovore rozhodujú maličkosti, kľúčový je životopis

Podľa personalistov je tiež nutnosť zistiť si niečo o firme, o pozícii, o ktorú sa človek uchádza.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 7. marca (TASR) - Personalisti uchádzačom radia byť pri pohovoroch otvorení, úprimní a zároveň reálne zhodnotiť svoje možnosti. O úspechu podľa nich často rozhodujú maličkosti.

Kľúčový je podľa personalistov životopis. Skúsenosti musia byť usporiadané od najnovších po najstaršie. Je vhodné uvádzať aj svoju pracovnú náplň, nie však v dlhých vetách. Súčasťou profesionálneho životopisu musí byť tiež vhodná fotografia, najlepšie preukazová a čo najaktuálnejšia, radí personálna agentúra Grafton.

Personalisti varujú pred preceňovaním jazykových zručností. "Množstvo ľudí má potom problém na pohovore plynulo prejsť do cudzieho jazyka, hoci uviedli, že ho ovládajú na dobrej úrovni," poukázali.

Veľkým problémom môže byť podľa agentúry vyjednávanie mzdy. "Ľudia sa často buď podceňujú, alebo preceňujú. Na pohovor by mali prichádzať s presnou predstavou, akú mzdu si na danej pozícii predstavujú a čo je minimálna suma, pod ktorú by nešli. Svoju predstavu by tiež mali vedieť odôvodniť," upozornili personalisti.

"Uchádzači často prídu na pohovor s celkom konkrétnym mzdovým očakávaním, pričom poukazujú na mzdy svojich známych," povedal Michal Batis z Graftonu. "Omnoho relevantnejšie je vychádzať z prieskumov, ktoré ukazujú priemerné mzdy pre jednotlivé odvetvia a pozície a hlavne v konkrétnom kraji,“ radí.

Podľa personalistov je nutnosť zistiť si niečo o firme, o pozícii, o ktorú sa človek uchádza. Na základe toho by mal byť uchádzač schopný zhodnotiť svoje silné a slabé stránky, ako aj vlastnosti, ktoré sú pre danú pozíciu dôležité.

Na záver personalisti radia využiť aj svoje mimopracovné skúsenosti. "Práve rodičia, predovšetkým mamičky, majú napríklad zvyčajne mimoriadne dobre zvládnutý time manažment, sú zodpovedné a precízne, čo sú vlastnosti, ktoré sú v mnohých zamestnaniach naozaj dôležité a vyhľadávané," dodáva Batis.