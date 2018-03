TASR

Dnes o 10:33 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Na horách prevláda mierna lavínová hrozba, výnimkou sú pohoria Fatier

V stredu bude do slovenských pohorí prúdiť teplý vzduch od juhu.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Liptovský Hrádok 7. marca (TASR) - Vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách od nadmorskej výšky 1700 metrov prevláda mierne lavínové nebezpečenstvo. V pohoriach Veľkej a Malej Fatry aktuálne platí malá lavínová hrozba. V stredu o tom informoval Marek Biskupič zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

„Po oteplení je sneh na mnohých miestach dobre spevnený, no lokálne sa vyskytujú menej stabilné snehové dosky a vankúše, a to najmä na severne orientovaných, vyššie položených svahoch,“ uviedol Biskupič. Ich uvoľnenie je podľa neho možne najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení. „Pri oteplení počas dňa sa môžu ojedinele objaviť aj samovoľné menšie lavíny a splazy, hlavne na južných svahoch stredných polôh, prípade na trávnatom podklade vo Fatrách,“ upozornil.

V stredu bude do slovenských pohorí prúdiť teplý vzduch od juhu. Ráno prevládalo zamračené a hmlisté počasie s občasným snežením. „Na hrebeňoch fúkal mierny, prevažne západný až južný vietor do piatich metrov za sekundu,“ ozrejmil Biskupič a dodal, že v najvyšších polohách Tatier pripadlo do piatich centimetrov nového snehu.