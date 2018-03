TASR

Talkshow Pred oponou predstaví ľudí okolo trnavského divadla

Stretnutie o divadle i všednom či nevšednom živote bude naživo sprevádzať divadelná kapela.

Ilustračná snímka. — Foto: Facebook Divadlo na Vinohradech

Trnava 7. marca (TASR) – Talkshow Pred oponou je novým formátom Divadla Jána Palárika (DJP) v Trnave. Jej moderátor, herec Michal Jánoš v nej bude predstavovať tvorcov, ktorí sú spätí s trnavskou divadelnou scénou. V sobotu 10. marca na javisku veľkej sály vyspovedá scénografa a umeleckého šéfa DJP Jána Zavarského a hosťujúceho herca zo Slovenského národného divadla Petra Trníka. Stretnutie o divadle i všednom či nevšednom živote bude naživo sprevádzať divadelná kapela.

Talkshow o novinkách zo zákulisia je myšlienkou a ako priznal aj snom Michala Jánoša. Pokusne ju uviedli počas minuloročnej Noci divadiel, keď ponúkli divákom rozhovor s Marekom Majeským a Martinom Kochanom, čo sa stretlo s priaznivou odozvou. Úspech mal iste vplyv na rozhodnutie v projekte pokračovať, dať jej priestor zhruba raz za mesiac. "Už dlho som chcel vyskúšať moderovanie a rozmýšľal som, kde by som mohol s takýmto formátom vystúpiť. Prišlo mi preto super, že nakoniec to bolo moje domovské divadlo, ktoré mi dalo príležitosť a ktoré dôverne poznám, rovnako ako aj ľudí, ktorých by som si chcel pozývať," povedal Jánoš pre TASR.

Do jednotlivých pokračovaní chce osloviť vždy dvoch hostí. Jeden bude priamo z trnavského divadla a výber bude reflektovať aktuálne dianie. "Buď upozorníme na premiéru alebo na jubileum a podobne," povedal Jánoš. Druhý hosť bude taký, ktorý už v DJP nie je, ale pôsobil v ňom, či s ním spolupracoval. "Teším sa na to, je úžasné, aké veľké množstvo známych slovenských hercov i tvorcov za tie roky prešlo divadlom v Trnave," dodal Jánoš. Nosnou témou rozhovorov bude divadlo, ale Jánoš má chuť predstaviť hostí aj z druhej strany, pred ich oponou. Na talkshow spolupracuje s režisérom Jurajom Bielikom a celý projekt chcú ponímať trochu "divadelnejšie", použijú možno aj projekcie a podobne. Režisér Bielik je členom aj divadelnej hudobnej skupiny, účinkujú v nej aj herci Silvia Holečková, Tomáš Vravník a Martin Križan. Podľa Jánoša sa vzácne na Pred oponou stretli, lebo aj skupina hľadala príležitosť na uplatnenie aj mimo inscenácií.

Moderátor talkshow má "už v hlave" mená pre ďalšie pokračovania. "Nasledujúce bude v apríli, minimálne osem za divadelnú sezónu by sme chceli urobiť," dodal Jánoš.