TASR

Dnes o 10:26 čítanie na minútu 0 zdieľaní Náhlikova Senica spoznala mená ocenených fotografov

Regionálnu výstavu neprofesionálnej fotografickej tvorby z okresov Senica a Skalica pripravilo ZOS, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.

Ilustračná fotografia. — Foto: TASR

Senica 7. marca (TASR) - Vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska (ZOS) v Senici sa uskutočnila koncom minulého týždňa vernisáž fotografií z 58. ročníka Náhlikovej Senice 2018. TASR informoval Miroslav Koprla zo ZOS.

Regionálnu výstavu neprofesionálnej fotografickej tvorby z okresov Senica a Skalica pripravilo ZOS, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Súčasťou slávnostného otvorenia výstavy bolo i vyhodnotenie súťaže a ocenenie autorov najlepších fotografií.

Tohtoročná výstavná kolekcia regionálnej súťažnej výstavy pozostávala z 298 diel čiernobielych a farebných fotografií od 43 autorov. „Z toho v skupine dospelých autorov nad 21 rokov to bolo 141 farebných a 104 čiernobielych fotografií a päť multimediálnych prezentácií od 35 autorov. V kategórii autorov od 16 do 21 rokov päť farebných fotografií a päť čiernobielych fotografií od jedného autora a vo vekovej kategórii do 16 rokov 13 čiernobielych a 25 farebných fotografií od siedmich autorov,“ doplnil Koprla.

V skupine dospelých autorov nad 21 rokov v kategórii čiernobielej fotografie sa víťazom stal Stanislav Fehér zo Skalice a medzi farebnými fotografiami si prvenstvo odniesol Seničan Tomáš Jurovatý. Medzi juniormi bol ocenený Lukáš Ludva zo Senice, v najmladšej kategórii čiernobiela fotografia triumfoval Filip Kalka z Koválova a víťazstvo v kategórii farebná fotografia prisúdila porota Janisovi Janákovi zo Senice.

Výstava je sprístupnená verejnosti do 29. marca vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici. Otvorená je v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 h.