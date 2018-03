TASR

LIGA MAJSTROV: Emery uznal kvality Realu, Zidane: Perfektný zápas

Španielsky gigant a rekordný 12-násobný víťaz LM sa opäť mohol spoľahnúť na portugalského kanoniera Cristiana Ronalda, ktorý otvoril skóre a strelil už jeho dvanásty gól v tohtosezónnej edícii.

Na snímke tréner Unai Emery. — Foto: TASR/AP

Bratislava 7. marca (TASR) - Futbalisti úradujúceho víťaza Ligy majstrov Realu Madrid postúpili do štvrťfinále európskeho pohára číslo jeden už ôsmykrát za sebou. V utorok v Parku princov zvíťazili nad domácim Parížom St. Germain 2:1 a nadviazali na domáci triumf 3:1. Španielsky gigant a rekordný 12-násobný víťaz LM sa opäť mohol spoľahnúť na portugalského kanoniera Cristiana Ronalda, ktorý otvoril skóre a strelil už jeho dvanásty gól v tohtosezónnej edícii.

Ronaldo dokázal streliť gól v každom z ôsmich zápasov v LM v tejto sezóne. Keďže sa presadil tiež v minuloročnom finále (dvakrát - pozn. red.), vyrovnal rekord Holanďana Ruuda van Nistelrooya, ktorý skóroval v deviatich dueloch LM v sérii. Na gólovú hlavičku CR7 z 51. minúte dokázal odpovedať šťastným zásahom uruguajský útočník domácich Edinson Cavani, ale Casemiro v 80. minúte rozhodol o výhre "pusiniek". Francúzsky vicemajster doma prehral v pohárovej Európe len druhýkrát z uplynulých 47 zápasov. Podpísalo sa pod to aj zbytočné vylúčenie Marca Verrattiho, ktorý v 66. minúte dostal druhú žltú kartu. A samozrejme, absencia brazílskeho útočníka Neymara, ktorý sa zotavuje po operácii zraneného členka.

"Od začiatku sme ich vysoko napádali a myslím si, že sme odohrali perfektný zápas. Som veľmi šťastný, že sme postúpili do štvrťfinále. Urobil som isté zásahy v zostave a mužstvo som na to pripravil. Takticky sme odohrali zápas tak, ako sme to aj zamýšľali. A potom je to už na hráčoch. Veríme v to, čo robíme," citoval oficiálny web UEFA francúzskeho kouča "bieleho baletu" Zinedina Zidana, ktorý tiež dodal: "Rešpektujem všetkých hráčov, vrátane Garetha Balea. Nebol v základe, ale je to pre tento tím veľmi dôležitý hráč, pretože vie súperovi spôsobiť obrovské problémy. Musíme zostať zjednotení, tak ako sme boli dnes večer. V La Lige a v Copa del Rey zažívame neľahké časy, je však ohromne náročné udržať hráčov na rovnakej úrovni, keď musia hrať každé tri dni. Vždy sa proste nedá vyhrať všetko, ale teraz vyhrávame aj v lige a už sa sústredíme na náš sobotňajší zápas s Eibarom." Zidane sa vyjadril aj na margo súpera: "Paríž možno nehral tak dobre, ako by iste chcel. Ale bolo to tým, že my sme hrali dobre. Po vylúčení a našom druhom góle to už pre nich nebolo riešiteľné."

Na trénerovi domácich Unaiovi Emerymu bolo badať veľké sklamanie. "To, že sme prehrali s Realom Madrid sklamanie nie je. Ale sklamaní sme, že sme vypadli už v tejto fáze a budeme chýbať vo štvrťfinále. Kľúčový však už bol prvý zápas v Madride. Tam sme boli prvých osemdesiat minút lepší ako oni. V odvete kontrolovali zápas 60 percent a my sme nedokázali nič urobiť v tých 40 percentách, ktoré sme kontrolovali my. Madrid bol lepší ako my. Chceli sme zatlačiť viac, ale prvý gól zničil naše šance a to isté aj červená karta. Madrid si postup zaslúžil," povedal španielsky tréner.

Katarským kapitálom podporovaný klub už dávnejšie túžil presadiť sa konečne aj na európskej scéne. Preto spravil z Neymara za 222 miliónov eur najdrahšieho hráča sveta. Zranenia však do futbalu patria, aj keď prichádzajú v najmenej vhodnej chvíli. Podľa Emeryho sa však PSG napokon presadí. "Všetci sme chceli rýchlo vyhrať Ligu majstrov. Budeme trpezlivo pokračovať v tomto cieli a budovať ešte lepšie mužstvo, ktoré to dokáže. Som si istý, že aj v silách tohto tímu je vyhrať Ligu majstrov. Priaznivci PSG raz uvidia, ako Paríž vyhrá Ligu majstrov," dodal.