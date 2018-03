TASR

Dnes o 08:30 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní FORTUNA LIGA: Greško už nie je viceprezident FK Železiarne Podbrezová

Vo fortunaligovom klube ukončil svoje pôsobenie po vzájomnej dohode k 28. februáru.

Vratislav Greško, archívna snímka. — Foto: TASR/Branislav Račko

Podbrezová 7. marca (TASR) - Bývalý slovenský futbalový reprezentant Vratislav Greško skončil na poste viceprezidenta FK Železiarne Podbrezová. Vo fortunaligovom klube ukončil svoje pôsobenie po vzájomnej dohode k 28. februáru. Informoval o tom denník Šport vo svojom stredajšom vydaní.

"Dohodli sme sa na ukončení spolupráce a nebudeme to bližšie rozvádzať," uviedol prezident FK Železiarne Július Kriváň. "Rozdeľujeme jeho úlohy. Nebudeme to riešiť obsadením tejto pozície niekým ďalším," dodal pre Šport.

Greško prišiel do Podbrezovej v roku 2011 ešte ako aktívny futbalista, s mužstvom vybojoval v roku 2014 postup do najvyššej súťaže a v drese "železiarov" zažil aj premiérovú sezónu v nej 2014/2015. Hráčsku kariéru ukončil v júni 2015 ako 37-ročný a hneď sa vydal na funkcionársku dráhu, keď sa stal v klube viceprezidentom. V tejto pozícii bol aj pri najlepšej sezóne v histórii klubu, pri 5. mieste v ročníku 2016/2017, keď Podbrezovej tesne unikol postup do Európskej ligy UEFA.