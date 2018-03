TASR

Včera o 21:58 čítanie na minútu 0 zdieľaní TL: Košických hokejistov zdolala po predĺžení Banská Bystrica

Exekútorom víťazného nájazdu sa stal Asselin.

Na snímke vľavo brankár Banskej Bystrice Teemu Lassila a vpravo vľavo hráč Košíc Šimon Petráš v zápase 49. kola Tipsport ligy HC Košice – HC 05 iClinic Banská Bystrica 6. marca 2018 v Košiaciach. — Foto: TASR - Roman Hanc

Košice 6. marca (TASR) - Hostia sa dostali do vedenia v polovici úvodnej tretiny, keď zásluhou Bubelu zužitkovali hneď svoju prvú väčšiu príležitosť. Iba štyri sekundy pred prvou prestávkou náskok zdvojnásobili, autorom prvého z gólov "do šatní" v tomto zápase bol Surový. Domáci však cez prestávku nezložili zbrane a už v 22. minúte znížil na rozdiel jediného gólu Šedivý. Košičanom sa podarilo vyrovnať ešte v druhej tretine po tom, ako v 39. minúte Dudáš prekonal Lassilu v bránke Banskej Bystrice. Tá sa vrátila do vedenia v 48. minúte, ale ani presný zásah Bortňáka ešte nepriniesol rozuzlenie. O štyri minúty neskôr totiž Košice opäť vyrovnali, tentoraz to dokázali vďaka Miklíkovi. Odpovedať zvládli dokonca aj na gól Ďatelinku z 55. minúty, ktorý musel odobriť videorozhodoca, keďže Suja vyrovnal v čase 59:13 na 4:4 a poslal šláger dohrávaného 49. kola do predĺženia. V ňom už domáci brankár Habal ani Lassila neinkasovali a o víťazovi tak museli rozhodnúť až samostatné nájazdy, v ktorých uspela Banská Bystrica. Exekútorom víťazného nájazdu sa stal Asselin.

HC Košice - HC'05 iClinic Banská Bystrica 4:5 pp a sn (0:2, 2:0, 2:2 - 0:0, 0:1)