Včera o 16:25 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Farkaš sa vracia do Nitry, s FC podpísal jeden a pol ročnú zmluvu

Futbalový obranca naposledy pôsobil v gréckej lige, kde obliekal dresy AEL Larissa a predtým Škoda Xanthi.

Pavol Farkaš, archívna snímka. — Foto: TASR/Martin Baumann

Nitra 6. marca (TASR) - Vedenie futbalového klubu FC Nitra sa dohodlo na spolupráci s obrancom Pavlom Farkašom. Odchovanec tímu spod Zobora podpísal zmluvu v trvaní jeden a pol roka. Informoval o tom oficiálny web fortunaligiového nováčika.

Farkaš naposledy pôsobil v gréckej lige, kde obliekal dresy AEL Larissa a predtým Škoda Xanthi. "Paľovi sme umožnili trénovať s našim mužstvom. Skončil mu angažmán, skúšal niečo v zahraničí, no my sme počkali, ako sa rozhodne. Dúfam, že to bol dobrý krok, ktorým sa opäť naplnilo, že chceme odchovancov pritiahnuť späť do nášho klubu a hrať s nimi dôstojný futbal v lige. Myslím si, že to je aj dobrý signál pre verejnosť a bude z toho profitovať hráč aj klub," uviedol predseda predstavenstva FC Nitra Marián Valenta. "Som rád, že sa vraciam domov. Poznám kabínu, veľa chalanov poznám z pôsobenia, keď som tu bol naposledy. Už poznám aj nových spoluhráčov, kabína ma prijala dobre," dodal Farkaš.