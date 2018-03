TASR

Moderné osvetlenie na Mierovom námestí v Trenčíne poslúži už v apríli

Súčasťou 41 integrovaných stĺpov budú okrem zabudovaného osvetlenia aj reproduktory, wifi pripojenie, kamery, výstražné osvetľovacie prúžky a predpríprava na nabíjanie mobilných telefónov.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Branislav Račko

Trenčín 6. marca (TASR) – V Trenčíne začnú už v tomto týždni osádzať integrované stĺpy verejného osvetlenia, ktoré by malo byť jedným z najmodernejších v Európe. Moderné osvetlenie bude súčasťou komplexnej rekonštrukcie Mierového námestia za asi tri milióny eur.

Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, súčasťou 41 integrovaných stĺpov budú okrem zabudovaného osvetlenia aj reproduktory, wifi pripojenie, kamery, výstražné osvetľovacie prúžky a predpríprava na nabíjanie mobilných telefónov. Na dvoch stĺpoch budú aj nabíjačky na elektromobily.

„Práce na inštalácii stĺpov sa začnú hneď, ako to počasie umožní, teplota nesmie klesnúť pod bod mrazu. Do konca marca by mali byť stĺpy aj s modernými prvkami na námestí kompletne osadené a najneskôr v apríli uvedené do prevádzky,“ skonštatovala trenčianska hovorkyňa.

Prevádzku a údržbu stĺpov bude podľa nej zabezpečovať mesto Trenčín prostredníctvom svojej rozpočtovej organizácie Mestské hospodárstvo a správa lesov.