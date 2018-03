TASR

Riešite pravidelnú prepravu zásielok do zahraničia? Vieme, ako na to

Zasielanie balíkov do zahraničia sa stáva v mnohých firemných kultúrach pomerne bežným javom.

— Foto: Balikdozahranicia.sk

Bratislava 6. marca (OTS) - Posiela sa všetko od drobných reklamných predmetov až po objemné súčiastky a stroje pre výrobnú prevádzku. Ak aj vy riešite niečo podobné, máme pre vás pár tipov.

Hneď na úvod je dobré vedieť, že neexistujú univerzálne pravidlá prepravy zásielok. Každý štát má svoje špecifiká, s ktorými je dobré sa zoznámiť. Napríklad Čína uvalí clo a DPH aj na darčeky osobnej povahy. Iné krajiny zasa neumožňujú v prepravovaných zásielkach doručovať cigarety alebo alkohol.

Ako zasielať balíky do zahraničia

Niektoré pravidlá sa však nikdy nemenia. Predovšetkým je nutné každú zásielku zabaliť tak, aby sa jej obsah nepoškodil. Postupovať starostlivo, ale zároveň tak, aby váha balíčka príliš nenaskočila, inak budete musieť navyše zápasiť aj s vysokými nákladmi na prepravu. Finálnu cenu balíka si môžete podľa destinácie, váhy a rozmeru vypočítať v kalkulačke ceny balíka do zahraničia.

Za žiadnych okolností nie je v bežnom balíku možné prepravovať: • rádioaktívne látky • výbušniny • omamné a psychotropné látky • žieravé a jedovaté látky • tlakové nádoby • a ďalšie (viac na stránkach Slovenskej pošty)

Ak vaše zásielky smerujú do Európskej únie, máte situáciu sa clom a DPH veľmi jednoduchú - nič neplatíte. U balíčkov cestujúcich ďalej je však potrebné počítať s obidvoma poplatkami.

(Foto: Balikdozahranicia.sk )

U firemných zásielok sa DPH platí vždy. Oslobodené sú od neho len balíčky do ceny 22 EUR, darček alebo súkromné zásielky medzi dvoma osobami. Výška cla sa potom líši podľa podmienok jednotlivých štátov. Dopláca sa vždy, ak hodnota obsahu preclenej zásielky presiahne 150 EUR. Obvykle ide o približne 5% z ceny, ale určite neodporúčame na to spoliehať.

A na čo ešte nezabudnúť? Rozhodne na komerčnú faktúru. Akákoľvek preprava zásielok mimo EÚ sa bez nej nezaobíde, a to aj keby išlo o darček alebo súkromnú zásielku.

Na akú prepravu staviť?

Ak riešite zasielanie balíčkov do zahraničia pravidelne, určite sa oplatí spoľahnúť sa na niektorú zo špecializovaných firiem, ktoré sa postarajú o to, aby všetko prebehlo maximálne hladko a rýchlo, vrátane prípadného reklamačného konania na colnici. Napríklad spoločnosť Balikdozahranicia.sk ponúka hneď dva typy doručenia zásielok v režime tzv. od dverí k dverám: STANDARD a EXPRESS s možnosťou doručenia do 24 hodín. Zásielku môžete dodať osobne, alebo si zvoliť vyzdvihnutie kuriérom priamo u vás doma. V ponuke je tiež možnosť individuálnych podmienok pri hromadnom podaní zásielok. Stačí si len dohovoriť presne to, čo vám bude najlepšie vyhovovať.