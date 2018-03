TASR

Až do začiatku júna budú Trenčianske Teplice žiť literatúrou

Tamojšia oblastná organizácia cestovného ruchu v spolupráci s mestom a kúpeľmi pripravili po minuloročnom nultom ročníku pokračovanie Literárnej jari.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Trenčianske Teplice 6. marca (TASR) – Na osobné stretnutia so súčasnými slovenskými autormi sa môžu od začiatku marca do 2. júna tešiť obyvatelia a návštevníci kúpeľného mestečka Trenčianske Teplice. Tamojšia oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) v spolupráci s mestom a kúpeľmi pripravili po minuloročnom nultom ročníku pokračovanie Literárnej jari.

Ako informoval Martin Jurikovič z OOCR Trenčianske Teplice po pozitívnych odozvách sa aj v tomto roku naplno rozbieha nová programová ponuka pre návštevníkov obľúbenej kúpeľnej destinácie v duchu myšlienky "liečime telo vodou a dušu kultúrou".

„Verejnosť sa do polovice mája môže tešiť každý týždeň na Literárny štvrtok - osobné stretnutie so súčasným slovenským autorom. Na dramaturgii sa do veľkej miery podieľal aj známy publicista Dado Nagy. Od konca apríla do začiatku júna sa program rozšíri o víkendové podujatia. Spojenie romantiky v literatúre a v rozkvitnutej prírode malebnej teplickej doliny zase ponúka atraktívny program pre víkendové pobyty v Trenčianskych Tepliciach. Vyvrcholenie Literárnej jari 2018 bude v znamení tajomného večerného vystúpenia známeho herca a výnimočného interpreta literárnych diel Roberta Rotha,“ priblížil Jurikovič.

Malebné prostredie Trenčianskych Teplíc bolo podľa neho silnou inšpiráciou pre literárnych tvorcov. Medzi tých najznámejších patril Karel Čapek, ktorý sa preslávil aj tým, že v románe R.U.R., písaného práve v Trenčianskych Tepliciach, vôbec prvýkrát použil výraz „robot“ vo význame, ako ho dnes pozná celý svet.

„Mesto žilo významnou udalosťou aj v roku 1936, keď sa tu 31. mája a 1. júna konal 1. Kongres slovenských spisovateľov. Dnes sa už málo hovorí o tom, že išlo vskutku o prelomové stretnutie nielen spisovateľov, ale aj vedeckých pracovníkov a publicistov z celého spektra slovenskej spoločnosti, naprieč ideologickej a politickej príslušnosti,“ doplnil Jurikovič.