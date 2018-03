Štefan Skrúcaný: Od 90-tych rokov sa veľa nezmenilo. Chýba nám odvaha

Marián Balázs

Marián Balázs vo svojej relácii Križovatky privítal herca, moderátora a humoristu Štefana Skrúcaného.

BRATISLAVA 6. marca - Prvým hosťom relácie Križovatky s Mariánom Balázsom bol herec, spevák, moderátor a zabávač Štefan Skrúcaný. Muž mnohých profesií vyštudoval klasické štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Počas svojej kariéry sa stretol s mnohými významnými osobnosťami. Už na škole mal to šťastie a jeho remeslu ho učili velikáni, Mikuláš Huba, Karol L. Zachar, Viliam Záborský či Ladislav Chudík. V 90-tych rokoch sa už počas svojej rozbehnutej kariéry spojil s úžasnými ľuďmi, ktorí sa nebáli prejaviť svoj názor.

Herec s vlastným názorom

Štefan Skrúcaný priznal, že síce vyštudoval herectvo, v dnešnej dobe viac inklinuje k moderovaniu a polohe, kde si môže dovoliť povedať vlastný názor. „Cítim sa viac človekom, ktorý chce viac hovoriť za seba ako za nejakú dramatickú postavu, ktorú niekto napísal. Vyhovuje mi, keď môžem improvizovať a občas byť sám za seba a reprezentovať svoj názor.“ To však neznamená, že sa Štefan Skrúcaný neocitne v hereckej úlohe a nemusí sa učiť texty. Naučiť sa siahodlhé texty je pre bežného človeka nepredstaviteľné, podľa jeho slov to však nie je také čierne, ako sa môže zdať. „Poctivé divadlo sa skúša aj dva mesiace, muzikály aj tri. Dennodenne sa skúša a texty sa opakujú. V hlave sa vytvára skladačka, ktorá pomerne drží.“

Kam zmizla satira

S menom Štefan Skrúcaný sa dodnes budú spájať ľudia, ako je Miro Noga, Rasťo Piško, Stano Radič, Jaro Filip a mnohí ďalší. Všetci sa stretli v období, kedy sa ľudia mohli zasmiať na inteligentnom humore a politickej satire. Tá sa však úplne vytratila. Kam zmizla? „To je otázka. Politická satira zmizla hlavne preto, lebo aj keď to zvonku tentokrát tak nevyzerá, ale od tých 90-tych rokov sa až tak veľa nezmenilo. Zmenila sa jedna zásadná vec. Sme v NATO a Európskej únii, spravili sa isté mantinely. V pozadí politiky sa však zásadne nič nezmenilo. Zmenili sa len figúrky, šachisti zostali tí istí. A zmenila sa ešte jedna vec, vlastníci médií.“

Dnešný humor sa podľa Skrúcaného uberá veľmi zlým smerom. „Keby dnes začínali pán Lasica a Satinský, tak by ich po dvoch reláciách zrušili, lebo nemajú čísla a ľudia nerozumejú. Mám pocit, že posledných 30-40 rokov úspešne cúvame dozadu z pozície trošku rozmýšľajúceho humoru.“ Satira totiž nie je plytký humor, s ktorým sa v dnešnej dobe stretávame. Je to humor, pri ktorom sa človek dokáže zasmiať avšak sa aj zamyslí. „Je ťažké vytvárať takýto humor. Okrem toho médiá predávajú negatívne veci.“

V najťažšej chvíli mu pomohlo herectvo

Štefan Skrúcaný sa stal účastníkom tragickej nehody. Stalo sa niečo, čo sa môže stať komukoľvek, avšak v pozícii humoristu a herca, ktorý je dennodenne na očiach celého Slovenska, je to predsa len o niečo ťažšie. Nevyrovnával sa s tým sám, musel čeliť nátlaku mnohých očí. Pomocnú ruku mu podal Stano Radič a Jozef Bednárik, ten mu ponúkol úlohu v muzikálovej hre. „Naspäť do povolania som sa vrátil cez herectvo. Trvalo to skoro trištvrte roka. K humoru som sa vrátil asi po roku.“ Vďaka tejto úlohe sa Štefan Skrúcaný postupne vrátil k bežnému životu.