M. Lubyová chce zlepšiť podporu športovcov so zdravotným znevýhodnením

Bratislava 6. marca (TASR) – Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS) chce zlepšiť podporu športovcov so zdravotným znevýhodnením, preto pripravuje predloženie novely zákona o športe. Na tento rok rezort školstva vyčlenil pre Slovenský paralympijský výbor (SPV), ktorý zastrešuje športovcov s trvalým telesným, mentálnym a senzorickým zdravotným postihnutím, 1.958.245 eur.

Na činnosť SPV bolo z tejto sumy vyčlenených 1.036.023 eur, na Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov 467.144 eur, pre Slovenskú asociáciu zrakovo postihnutých športovcov to bolo 39.165 eur. Na aktivity Špeciálnych olympiád Slovensko bolo z celkovej sumy pridelených 296.000 eur a na účely Deaflympijského výboru Slovenska 119.913 eur. "Tieto finančné prostriedky rezort školstva posiela v 25-percentných splátkach každý štvrťrok. SPV bola prvý februárový týždeň poskytnutá prvá splátka príspevku na športy zdravotne postihnutých, ktoré paralympijský výbor rozdelí," informoval TASR odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva. Prvá splátka v tomto roku predstavuje vyše 489.561 eur, ktorú SPV prerozdelil na činnosť viacerých organizácií.

Ďalším zdrojom financovania pre národné športové zväzy je príspevok na prípravu reprezentanta zaradeného do tzv. top tímu. Avšak SPV je v zákone o športe definovaný ako národná športová organizácia, nie národný športový zväz, preto by nemal byť poberateľom tohto príspevku. „Veľmi mi záleží na tom, aby aj športovci so zdravotným postihnutím mali nárok na príspevok pre reprezentantov zaradených do top tímu. Preto som sa rozhodla pripraviť a predložiť novelu zákona o športe. Financovanie športu zdravotne znevýhodnených je v zákone nedostatočne riešené. Je potrebné prijať rýchlo novelu tak, aby nebol nikto ukrátený. Táto zmena bude mať významný sociálny rozmer a poskytne dôležité prostriedky na prípravu tých najlepších reprezentantov so zdravotným postihnutím,“ uviedla Lubyová.

Novelu plánuje predložiť v priebehu apríla. Po jej schválení by najlepší športovci so zdravotným znevýhodnením mohli čerpať prostriedky na reprezentantov zaradených do top tímu už od septembra tohto roku.

Ďalšou možnosťou získania finančných prostriedkov je aj odmena za dosiahnuté výsledky na paralympijských hrách, ktoré športovcom poskytuje rezort školstva v spolupráci so SPV.