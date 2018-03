TASR

Festival svetla v Bratislave bude pre aktuálnu situáciu v inom termíne

Organizátori sa tak rozhodli urobiť z úcty k pamiatke J. Kuciaka a M. Kušnírovej.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 6. marca (TASR) – Festival svetla 2018 v Bratislave sa neuskutoční 16. a 17. marca ako bolo plánované. Jeho organizátor SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu sa totiž rozhodol pre aktuálnu situáciu na Slovensku a z úcty k zavraždenému novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici Martine Kušnírovej, presunúť podujatie na iný termín. TASR to potvrdil organizátor s tým, že zvažuje festival usporiadať až v polovici septembra.

"Vzhľadom k súčasnej situácii a z úcty k pamiatke J. Kuciaka a M. Kušnírovej sme sa rozhodli Festival svetla uskutočniť v inom, vhodnejšom čase. O novom termíne podujatia budeme včas informovať," napísal organizačný výbor na sociálnej sieti.

Festival svetla je projekt, ktorý spája vedu, umenie a zábavu. Nadväzuje na úspešné podujatie Festival svetla 2016 a podujatie Art of Light - Festival svetla 2015, ktorý sa uskutočnil počas Medzinárodného roku svetla 10. až 12. októbra 2015, paralelne s medzinárodným festivalom umenia Biela Noc 2015. Počas 16. a 17. marca tohto roka sa mal festival uskutočniť v uliciach Bratislavy. Najvizuálnejšou aktivitou podujatia sú exteriérové svetelné inštalácie, umiestnené predovšetkým na miestach významných stavieb a objektov hlavného mesta. Organizátori plánujú na tento rok sériu workshopov a prednášok pre školy a verejnosť s tematikou Svetlo a fotonika. Novinkou má byť verejná diskusia so zaujímavými osobnosťami na aktuálne témy súvisiacimi so svetlom.