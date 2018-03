TASR

Dnes o 12:07 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Stramaccioni už nie je trénerom Sparty, nahradiť ho má údajne Hapal

Andrea Stramaccioni. — Foto: TASR/AP Photo

Praha 6. marca (TASR) - Predstavenstvo českého futbalového klubu AC Sparta Praha v pondelok večer potvrdilo predchádzajúce rozhodnutie športového vedenia klubu a odvolalo Taliana Andreu Stramaccioniho z pozície hlavného trénera A-mužstva. Uviedol to oficiálny klubový web Sparty. České médiá ako o "hotovej veci" informujú, že jeho nástupcom sa stane tréner SR 21 Pavel Hapal.

Klub sa rozhodol k tomuto kroku v reakcii na vážnu situáciu, v ktorej sa "Rudí" nachádzajú. Sparte patrí v tabuľke piate miesto s bilanciou 9 výhier, 6 remíz a 4 prehry. Klub pritom v lete investoval vysokú čiastku na nákup posíl, najvyššiu vo svojej histórii. Majiteľ klub Daniel Křetínský stratil s Talianom trpezlivosť po 281 dňoch.

"Stramaccioni mal v Sparte neľahkú úlohu zahájiť projekt internacionalizácie klubu. Jeho pozíciu sme riešili už po skončení jesene, mandát pre jarnú časť bol podmienený okamžitým zlepšením výkonov tímu, čo sme podporili ďalšími investíciami do skvalitnenia kádra. Bohužiaľ, ani prvé tri jarné kolá očakávaný posun nepriniesli," uviedol generálny riaditeľ klubu Adam Kotalík. Spolu s hlavným trénerom skončili v Sparte aj technický vedúci Leonidas Vokolos, asistenti Omar Danesi a Roberto Muzzi, kondiční špecialisti Federico Pannoncini a Stefano Campari, ale aj analytik Vincenzo Sasso.

Podľa českých médií sa nástupcom Stramaccioniho stane Pavel Hapal, tréner slovenskej reprezentácie do 21 rokov. Ten v závere hráčskej kariéry na Letnej pôsobil ako hráč. Niektoré denníky a weby už informovali o Hapalovom presune do Sparty ako o hotovej veci.

Štyridsaťosemročný Hapal sa stal trénerom SR 21 v januári 2015. Zmluvu predĺžil vo februári 2017, potom ako si mladí Slováci zabezpečili účasť na ME v Poľsku. Ešte predtým so Žilinou vyhral slovenský majstrovský titul (2009/2010) a postúpil s ňou do skupinovej fázy Ligy majstrov. Tiež jeho kvalitná práca pri kormidle SR "21" nezostala bez povšimnutia ani v klubovom prostredí. Už na jeseň 2016 sa jeho meno spomínalo v súvislosti s pražskou Spartou, keď tá potrebovala riešiť obsadenie trénerského postu po uvoľnení Zdeňka Ščasného. Už predtým o ňom uvažovali Plzeň i Slavia Praha, vo futbalových kruhoch sa špekulovalo aj o záujme z Poľska. S jeho "trénerskou dvojičkou" a asistentom Otom Brungerafom už "spoločnú káru" ťahajú jedenásty rok. Ako dvojička sa dali dokopy pri Hapalovom angažmáne v FC Nitra v lete 2007, nasledovali spoločné zastávky v Mladej Boleslavi, MŠK Žilina, poľskom Lubine, v FK Senica i pri "dvadsaťjednotke".