Logistika a preprava: Gebrüder Weiss so 14%-ným nárastom obratu

Od logistických spoločností sa v súčasnosti nevyžaduje iba budovanie regionálnych, či transkontinentálnych sietí, ale aj systematické rozvíjanie portfólia služieb.

Logistika a preprava: Gebrüder Weiss so 14%-ným nárastom obratu

Bratislava 6. marca (OTS) - Spoločnosť Gebrüder Weiss zvýšila na tieto aktivity v uplynulom roku objem investícii na úroveň približne 65 miliónov, čo znamená, že ho zdvojnásobila oproti predošlému roku (2016: 32,7 miliónov eur).

Ekonomické fakty za rok 2017: • Predbežný čistý obrat sa pohybuje vo výške okolo 1,55 miliárd eur. Na porovnanie v roku 2016 to bolo 1,36 miliárd eur, t.j. ide o 14%-ný nárast obratu; • v oblasti pozemnej prepravy a logistických riešení sa v konkurenčnom prostredí podarilo zvýšiť obrat o 15,6 % na 1 041,3 miliónov eur; • pomer vlastného kapitálu sa mierne zvýšil a predstavuje 59 %, čo poukazuje na vysokú finančnú stabilitu spoločnosti; • Počet zamestnancov v ročnom porovnaní stúpol o 4,7 percenta na 6 724 zamestnancov (ekvivalent plného pracovného úväzku).

V rámci tejto stratégie založila spoločnosť Gebrüder Weiss v minulom roku v Spojených štátoch amerických vlastnú lokálnu pobočku s centrálou v Chicagu a ďalšími pobočkami v New Yorku, Atlante, Bostone, Dallase a v Los Angeles. Spoločnosť tiež posilnila svoju prítomnosť v čínskych obchodných centrách, konkrétne štyrmi pobočkami v Hongkongu, Šen-čene, Čan-ťiangu a v Kantone. Znamená to, že v Číne operuje už 18 pobočkami, ktoré zákazníkom popri leteckých a námorných nákladných službách poskytujú aj logistické riešenia a lokálnu distribúciu. Chýbajúci priestor na trase bývalej Hodvábnej cesty medzi Európou a Áziou bol uzavretý založením reprezentačnej kancelárie v Jerevane v Arménsku. Ďalšiu pobočku na Arabskom polostrove otvorila spoločnosť Gebrüder Weiss v emiráte Abú Dabí. V Nemecku zase rozbehla štyri nové kancelárie Air & Sea, a to v Hamburgu, Düsseldorfe, Frankfurte a v Mníchove. Svoju juhonemeckú sieť pozemnej prepravy zhustila logistická spoločnosť prevzatím spoločnosti Deutsche Transport Compagnie Erich Bogdan GmbH & Co. KG (DTC) s hlavným sídlom v Norimbergu. V Tirolsku bola spoločnosť Kapeller, špecialista na sťahovanie a eventovú logistiku, integrovaná do siete Gebrüder Weiss ako 100-percentná dcérska spoločnosť. Okrem toho rozšírila spoločnosť svoje logistické jednotky vo viacerých pobočkách v Rakúsku, Česku a Rumunsku.

E-Commerce a „Home Delivery“ (donáška do domácností)

„Zastrešenie celého logistického reťazca dnes poskytuje mnohým globálnym spoločnostiam rozhodujúcu konkurenčnú výhodu. Z tohto dôvodu nie sme pre rastúci počet našich zákazníkov len prepravnou spoločnosťou v klasickom zmysle,“ vysvetľuje Wolfgang Niessner, predseda predstavenstva v spoločnosti Gebrüder Weiss.

Oveľa viac sú podľa neho dnes žiadané logistické riešenia, ktoré sú špecifické pre dané odvetvie. Gebrüder Weiss preto zriadila svoje vlastné kompetenčné klastre pre odvetvie high-tech a automobilový priemysel, ktoré analyzujú špeciálne požiadavky týchto priemyselných vetiev, a rozvíjajú pre ne komplexné riešenia. K službám spoločnosti patria popri klasickej skladovej, obstarávacej a distribučnej logistike aj bezpečnostné koncepty a technická distribúcia vrátane inštalácie veľkých elektronických zariadení. Portfólio služieb v oblasti automobilového priemyslu zahŕňa okrem iného „just-in-time“ dodávky priamo do závodu, vnútro firemnú logistiku a poskytnutie služieb nadnárodnej spoločnosti s charakterom lokálneho špedičného providera.

Predstavenstvo spoločnosti Gebrüder Weiss (Foto: Gebrüder Weiss )

Rast rovnako zaznamenala aj oblasť „Home Delivery“ (donáška do domácností). Pod produktovým názvom GW pro.line home ponúka spoločnosť Gebrüder Weiss kompletné logistické služby v oblasti doručovania koncovým zákazníkom. V minulom roku využili tieto služby predovšetkým predajcovia elektra a nábytku, ako aj spoločnosti E-Commerce. Takto sa podarilo spoločnosti s cca 300 000 spracovanými zásielkami posilniť svoju vedúcu pozíciu v tomto obchodnom odvetví na rakúskom trhu aj v uplynulom roku. Popri Rakúsku sa služby GW pro.line home rozvíjajú momentálne v Česku, Srbsku, Chorvátsku, Maďarsku a na Slovensku.

V spoločnosti Gebrüder Weiss Paketdienst (GWP), spolupartnerovi spoločnosti DPD Austria, stúpol podiel zákazníkov na základe dodatočných inovatívnych služieb o deväť percent. Celkovo zaznamenala spoločnosť DPD nárast v počte doručených balíkov v Rakúsku o viac ako o tri milióny na celkový počet 46,5 miliónov doručených zásielok. Dcérska spoločnosť Gebrüder Weiss inet-logistics bola v polovici roka 2017 z väčšej časti postúpená spoločnosti Castik Capital. S dodatočným kapitálom luxemburského rastového fondu chce softvérová spoločnosť ďalej budovať svoju pozíciu celosvetovo vedúceho poskytovateľa cloudových systémov správy prepravy a portálov pre nákladnú dopravu.

(Foto: Gebrüder Weiss )

O spoločnosti Gebrüder Weiss

So 7 000 zamestnancami, 150 pobočkami a predbežným ročným obratom 1,55 miliárd eur (2017) sa spoločnosť Gebrüder Weiss zaraďuje k popredným prepravným a logistickým spoločnostiam Európy. Pod záštitou spoločnosti Gebrüder Weiss Holding AG so sídlom v meste Lauterach (Rakúsko) združuje spoločnosť okrem svojich hlavných obchodných oblastí pozemnej dopravy, leteckej a námornej nákladnej dopravy a logistiky aj rad vysokošpecializovaných odvetvových riešení a dcérskych spoločností – medzi nimi okrem iného aj logistické poradenstvo x|vise, tectraxx (špecialista pre spoločnosti high-tech), dicall (komunikačné riešenia, prieskum trhu, školenia), Rail Cargo (železničná preprava) a spoločnosť Gebrüder Weiss Paketdienst, spolupartnera rakúskej spoločnosti DPD. Toto spojenie umožňuje koncernu rýchlo a flexibilne reagovať na potreby zákazníkov. S množstvom ekologických, hospodárskych a sociálnych opatrení je dnes rodinná spoločnosť, ktorej história má v oblasti dopravy viac ako 500 rokov, považovaná za priekopníka z hľadiska trvalo udržateľného hospodárenia.