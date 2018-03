TASR

Dnes o 09:47 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Tampa poslala Budaja na farmu, kde sa má pripraviť na návrat do NHL

Budaj sa zranil v zápase proti Philadelphii Flyers 29. decembra, po ktorom ho vedenie bleskov zapísalo na listinu zranených hráčov.

Brankár Tampy Slovák Peter Budaj, archívne foto. — Foto: TASR/AP

Tampa 6. februára (TASR) - Vedenie hokejového klubu NHL Tampa Bay Lightning poslalo slovenského brankára Petra Budaja na farmu v Syracuse Crunch do AHL. Informoval o tom web syracuse.com.

Budaj sa zranil v zápase proti Philadelphii Flyers (3:5) 29. decembra, po ktorom ho vedenie "bleskov" zapísalo na listinu zranených hráčov. V prebiehajúcej sezóne odchytal celkovo sedem duelov, pričom mal úspešnosť zákrokov 87,80 percenta. Budaj by mal byť na farme do nedele, dovtedy by sa mal pripraviť na návrat do prvého tímu Tampy.