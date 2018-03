TASR

Snehové správy: Podmienky na horách stále prajú lyžiarom

Prevádzka pokračuje v 90 strediskách, po jarných prázdninách, ktorými lyžiarska sezóna na Slovensku vrcholí, sa začne počet stredísk postupne znižovať – aj v závislosti od počasia.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 6. marca (TASR) - Na slovenských zjazdovkách sú naďalej dobré až veľmi dobré podmienky. Hrúbka snehovej pokrývky sa pohybuje zväčša od 30 do 80 cm, v niektorých vysokohorských lokalitách je to i viac. Počasie sa začína meniť, teploty na horách sa ráno pohybovali od -2 do 3 stupňov C. Podklad na svahoch je premrznutý.

Prevádzka pokračuje v 90 strediskách, po jarných prázdninách, ktorými lyžiarska sezóna na Slovensku vrcholí, sa začne počet stredísk postupne znižovať – aj v závislosti od počasia. Veľmi dobré podmienky a 80 cm snehu je na Štrbskom Plese a v Bachledke, 80 až 100 cm na Krahuliach a v Telgárte, 60 cm v Športcentre Oščadnica, vo Valčianskej doline alebo na Malinôm Brde.

Nízke Tatry Čachovo - Selce 50 - 60 cm veľmi dobré Donovaly 45 – 60 cm veľmi dobré Chopok juh - Kosodrevina 40 - 80 cm veľmi dobré Chopok juh - Srdiečko 40 - 60 cm dobré Chopok sever 40 - 70 cm veľmi dobré Krpáčovo 40 - 60 cm veľmi dobré Mýto pod Ďumbierom 50 - 80 cm veľmi dobré Závažná Poruba 50 - 70 cm veľmi dobré Pavčina Lehota 20 - 50 cm veľmi dobré Polomka - Bučník 45 - 50 cm veľmi dobré Čertovica 90 -120 cm veľmi dobré Čierny Balog 40 - 60 cm veľmi dobré Liptovská Teplička 45 - 65 cm veľmi dobré Telgárt 80 - 100cm veľmi dobré Šachtičky 60 - 70 cm veľmi dobré Tále 50 - 70 cm veľmi dobré Vyšná Boca 60 - 70 cm veľmi dobré Vysoké Tatry Štrbské Pleso 80 cm veľmi dobré Tatranská Lomnica 65 -155 cm veľmi dobré Starý Smokovec 50 cm veľmi dobré Dolný Smokovec - Pod lesom 40 cm veľmi dobré Kubašok - Sp. Bystré 45 cm veľmi dobré Podbanské 30 - 40 cm veľmi dobré Snowpark Lučivná 60 - 70 cm veľmi dobré Tatrasvit-Lopušná dolina 60 - 70 cm veľmi dobré Svit - Lopušná dolina 50 cm veľmi dobré Belianske Tatry Bachledka Ski and Sun 80 cm veľmi dobré Bachledova DENY 30 - 90 cm veľmi dobré Monkova dolina 90 cm veľmi dobré STREDNICA - Ždiar 70 cm veľmi dobré STRACHAN - Ždiar 90 - 100 cm veľmi dobré Západné Tatry Roháče - Spálená dolina 90 -100 cm veľmi dobré Oravice 50 - 60 cm veľmi dobré Zuberec - Janovky 70 cm veľmi dobré Zuberec - Milotín 10 - 40 cm dobré Žiar - Dolinky 50 - 60 cm veľmi dobré Veľká, Malá Fatra, Strážovské vrchy Jasenská dolina 50 - 70 cm veľmi dobré Fačkovské sedlo 40 - 60 cm veľmi dobré Malinô Brdo 60 cm veľmi dobré Snowland - Valčianska dolina 60 cm veľmi dobré Športcentrum Lučivná 35 - 45 cm veľmi dobré Vrátna - Paseky 50 - 80 cm veľmi dobré Vrátna - Chleb 50 -180 cm veľmi dobré Vrátna - Poludňový Grúň 20 - 70 cm veľmi dobré Čičmany 40 - 50 cm veľmi dobré Winter park Martinky 70 cm veľmi dobré Kremnické a Štiavnické vrchy Krahule 80 -100 cm veľmi dobré Králiky 85 - 95 cm veľmi dobré Skalka arena 90 -110 cm veľmi dobré Salamandra Resort 50 cm veľmi dobré Veporské a Stolické vrchy Kokava - línia 50 - 80 cm veľmi dobré Ski Royal Látky 60 cm veľmi dobré Vyšná Slaná 40 - 60 cm veľmi dobré Košútka - Hriňová 40 - 50 cm veľmi dobré Pohronský Inovec Drozdovo 20 - 60 cm veľmi dobré Vtáčnik Ostrý Grúň - Kollárová 30 cm veľmi dobré Považský Inovec Bezovec 25 - 40 cm veľmi dobré Kálnica 30 cm veľmi dobré Malé Karpaty, Biele Karpaty Pezinská Baba 20 - 35 cm dobré Stará Myjava 55 cm veľmi dobré Zochova chata 20 - 35 cm dobré Javorníky Kohútka 40 - 60 cm veľmi dobré Orava a Kysuce Čertov - Lazy p. Makytou 30 - 40 cm veľmi dobré Kasárne - Javorníky 60 - 90 cm veľmi dobré Makov 40 - 45 cm veľmi dobré SNOWPARADISE Veľká Rača 35 - 50 cm veľmi dobré Športcentrum Oščadnica 60 cm veľmi dobré Oravská Lesná 55 - 70 cm veľmi dobré Oravský Podzámok 45 - 50 cm veľmi dobré Krušetnica 40 - 60 cm veľmi dobré Kubínska hoľa 40 - 60 cm veľmi dobré Zábava - Hruštín 60 - 70 cm veľmi dobré Brezovica 30 - 40 cm dobré Nižná Uhliská 60 cm veľmi dobré Vitanová 55 - 70 cm veľmi dobré Východné Slovensko Litmanová 70 - 80 cm veľmi dobré Vyšné Ružbachy 60 cm veľmi dobré Levočská dolina 40 - 60 cm veľmi dobré Jahodná 50 - 60 cm veľmi dobré Poráč-Brodok 40 cm veľmi dobré Plejsy 50 - 60 cm veľmi dobré Gugel - Mlynky 60 - 80 cm veľmi dobré Vernár - Studničky 50 - 70 cm veľmi dobré Mraznica - Hnilčík 50 - 60 cm veľmi dobré Renčišov - Búče 30 - 55 cm veľmi dobré Nižná Polianka 30 - 50 cm veľmi dobré Drienica 40 - 50 cm veľmi dobré

Alpské strediská

V alpských strediskách sú dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky. V Dolnom Rakúsku hlási Annaberg 45 až 100 cm snehu, Göstling – Hochkar 150 až 180 cm, Semmering do 55 cm, v Hornom zdroj: Rakúsku je v Hinterstoderi od 40 do 180 cm snehu, v regióne Dachstein West 100 až 160 cm a vo Wurzeralme 95 až 220 cm. Dnes a zajtra sa očakávajú teploty pod nulou a aj nové centimetre snehu.