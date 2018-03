TASR

Ľudia, čítajte knihy: Začal sa Týždeň slovenských knižníc

Ambasádorom podujatia je už po piatykrát herec Slovenského národného divadla v Bratislave Ján Gallovič. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Nitra 5. marca (TASR) – V Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre sa v pondelok oficiálne začal 19. ročník podujatia Týždeň slovenských knižníc. V čase od 5. do 11. marca budú pod spoločným mottom Knižnice pre všetkých prebiehať rôzne aktivity, ktorých cieľom je zviditeľňovať knižnice a pritiahnuť ku knihám čo najviac ľudí.

Organizátormi sú Slovenská asociácia knižníc (SAK) a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK). Ambasádorom podujatia je už po piatykrát herec Slovenského národného divadla v Bratislave Ján Gallovič. „Pre mňa je fundamentálnym zdroj poznania, napredovania a duchovného rastu naozaj tá poctivá kniha, ktorá šuští papierom. Keď som bol oslovený, aby som sa stal ambasádorom tohto podujatia, tak som to rád prijal. Mám prirodzenú potrebu pomôcť knižniciam zviditeľniť sa a je pre mňa česť, že môžem byť sprievodcom otvorenia Týždňa slovenských knižníc, pretože práve knižnica je pre mňa zdrojom koncentrovanej ľudskej múdrosti," uviedol Gallovič.

Na Slovensku je v súčasnosti takmer 4000 registrovaných knižníc a podľa údajov SAK sa v nich nachádza približne 40 miliónov zväzkov kníh. "Týždeň knižníc je zameraný na prezentáciu týchto kultúrnych inštitúcií, kníh, knižnej kultúry a čítania. Je to aj o tom, že knižnice sú také nenápadné šedé myšky a tieto podujatia, stretnutia so spisovateľmi a ďalšie aktivity zviditeľňujú to neviditeľné, tie čitateľské zážitky a cez ne aj samotné knižnice. Myslíme si, že takéto podujatia sú veľmi dôležité a práve počas tohto týždňa to dávame najavo," uviedla predsedníčka SAK Emília Antolíková.

Ako pripomenula, počet knižníc na Slovensku sa neustále zmenšuje. Od roku 2006 klesol kvôli zlúčeniu alebo úplnému zrušeniu o 5000. "Je to veľa, ale ešte stále máme v porovnaní so zahraničím na Slovensku pomerne veľkú a hustú sieť knižníc. Dôležité je, aby to boli živé inštitúcie. Zastávame názor, že je lepšie mať menej knižníc, ale kvalitných, aby to neboli iba sklady kníh. V prípade, že tá knižnica je už len nejakým archívom, kde sa zhromažďujú knihy a nie je živým organizmom, tak v tom prípade je naozaj lepšie ju zrušiť, alebo zlúčiť s inou knižnicou," myslí si Antolíková.

Podľa jej slov by sa však nemali zatvárať školské knižnice, ktoré sú pri formovaní čitateľských návykov detí mimoriadne dôležité. "Žiaľ, zaniklo ich pomerne veľa, čo je dosť smutné, Myslíme si, že školské knižnice by fungovať mali. Lebo práve tam je ten začiatok práce s knihou. Až potom nasledujú iné, verejné, špeciálne, univerzitné, či vedecké knižnice. Školské knižnice sú veľmi dôležité a mali by sme dbať na to, aby ich zánik nebol taký rýchly," skonštatovala.

Týždeň slovenských knižníc okrem iného otvára ja podujatia tradičného Mesiaca knihy, ktorý počas marca prináša množstvo zaujímavých aktivít. K tým najznámejším patrí medzinárodné podujatie Noc s Andersenom, do ktorého sa v tomto roku zapojí vyše 10.000 detí a viac ako 240 verejných a školských knižníc.