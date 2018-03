TASR

Bratislavskí študenti pokračujú na projekte revitalizácie Obchodnej

Tento rok sa súťažná úloha skvalitnenia a komplexného riešenia územia rozšírila, pričom pozornosť sa zameriava taktiež na hospodárenie so zrážkovou vodou a riešenie otázky bezdomovectva.

Obchodná ulica v Bratislave. — Foto: TASR/Dušan Kittler

Bratislava 5. marca (TASR) – Študenti z bratislavskej a brnianskych univerzít pokračujú na projekte revitalizácie Obchodnej ulice v Bratislave. Tento rok sa súťažná úloha skvalitnenia a komplexného riešenia územia rozšírila, pričom pozornosť sa zameriava taktiež na hospodárenie so zrážkovou vodou a riešenie otázky bezdomovectva. Aktuálny ročník medziuniverzitnej súťaže Muniss potrvá do konca mája, víťazi by mali byť predstavení v júni.

"Oceňujeme inovatívne pohľady študentov na oživenie Obchodnej ulice a jej okolia a v ďalšom diele súťaže chceme preto nadviazať na minuloročnú diskusiu o jej budúcnosti a premene na kultivovaný verejný priestor," skonštatovala námestníčka bratislavského primátora Ľudmila Farkašovská. Práve v mladých ľuďoch vidí hlavné mesto potenciál, preto sa rozhodlo aj tento rok podporiť súťaž, ktorá prehlbuje spoluprácu medzi univerzitami.

Súťažné zadanie pre zmiešané tímy študentov zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a Masarykovej univerzity a VUT v Brne odkazuje na nové trendy v oblasti Smart city v kontexte historických súvislostí. Ide o hľadanie spoločného postupu pri premene Obchodnej ulice a priestranstva pred hotelom Crowne Plaza v jej bezprostrednej blízkosti.

Snahou je tiež naplniť požiadavky a priania, ktoré zazneli pri diskusiách s politikmi, podnikateľmi a miestnymi obyvateľmi počas predchádzajúceho ročníka. "Rezonovali potreby spolupráce a koordinácie, prípravy konkrétnych a realizovateľných projektov a v neposlednom rade požiadavka nie revolučných, ale evolučných zmien na Obchodnej ulici," podotkol Vladimír Ondrejička, koordinátor za STU v Bratislave.

V uplynulom roku sa do súťaže zapojilo šesť tímov zo štyroch univerzít a dvoch krajín. Dve prvé miesta na slovenskej strane za riešenie témy Obchodnej ulice zdieľali študenti Ústavu manažmentu STU a Fakulty architektúry STU a partnerských univerzít z Brna.