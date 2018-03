Dominika Dobrocká

Včera o 17:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Benátky bez ľudí. Fantastické zábery, ktoré sa podaria snáď len raz za život

Opustené Benátky vyrazili fotografovi dych. Prázdne ulice a námestia sú v tomto meste raritou.

BENÁTKY 5. marca - Mesto duchov? Tak vyzerajú Benátky na záberoch, ktoré sa podarilo zachytiť fotografovi Guidovi Gutierrez Ruizovi. Ten po príchode do mesta zostal v šoku. Kde sa stratili všetci turisti nie je jasné, no treba na túto záhadu pozerať pozitívne. Za iných okolností by predsa nevznikli tak čarovné fotografie.

