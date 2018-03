TASR

Včera o 15:16 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní V Tekovskej Breznici chcú začať s výstavbou tretieho bytového domu

Bytovku postavia na pozemku, ktorý obec kúpila ešte približne pred desiatim rokmi za 10.000 eur.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Tekovská Breznica 5. marca (TASR) - V Tekovskej Breznici (okres Žarnovica) by mali v nasledujúcich rokoch pribudnúť ďalšie byty. Miestna samospráva chce ešte tento rok začať s výstavbou v poradí tretieho bytového domu.

V ňom by malo byť podľa starostu Jozefa Dolinaja 16 bytov, z toho štyri jednoizbové a zvyšných 12 trojizbových. O byty je podľa jeho slov v obci stále záujem, aktuálne samospráva eviduje približne sedem žiadostí.

Bytovku postavia na pozemku, ktorý obec kúpila ešte približne pred desiatim rokmi za 10.000 eur. Pred samotnou výstavbou však podľa starostu ešte musia zbúrať dva rodinné domy, ktoré sa na ňom nachádzajú.

Bytový dom by mal byť už v poradí tretí. V minulých rokoch postavili v Tekovskej Breznici jeden s 11 a druhý so 16 bytmi. Vďaka tomu sa podľa Dolinaja do obce prisťahovali aj ľudia z okolia. Ku koncu minulého roka mala obec 1188 obyvateľov.