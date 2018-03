TASR

Včera o 15:14 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Kuzminová zabojuje o glóbus, Fialková si chce záver sezóny užiť

Čakajú ich záverečné tri podujatia v Kontiolahti vo Fínsku, v nórskom Osle a v ruskom Ťumeni.

Na snímke slovenské biatlonistky vľavo Anastasia Kuzminová a vpravo Paulína Fialková počas brífingu s novinármi pred zostávajúcimi tromi podujatiami Svetového pohára v biatlone v sezóne 2017/2018, 5. marca 2018 v Bratislave. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 5. marca (TASR) - Slovenské biatlonistky sa po zimnej olympiáde opäť sústredia na Svetový pohár. Čakajú ich záverečné tri podujatia v Kontiolahti vo Fínsku, v nórskom Osle a v ruskom Ťumeni. Anastasia Kuzminová by rada zabojovala o celkové víťazstvo, Paulína Fialková si chce preteky najmä užiť.

Po návrate z Pjongčangu si Kuzminová užívala mnoho stretnutí, vrcholom bolo slávnostné privítanie v Banskej Bystrici. "Bol to krásny týždeň, plný zážitkov, ale aj náročný. Zároveň som si musela nájsť čas aj na tréning, pretože sezóna nám pokračuje a ja by som rada potešila fanúšikov ďalšími dobrými výkonmi. Okrem toho, že som športovkyňa, som aj matka, takže naozaj to bolo dosť náročné," uviedla Kuzminová na pondelňajšej tlačovej konferencii v Bratislave.





Fialková sa okrem tréningu predstavila aj v pretekoch, keď cez víkend získala v Osrblí titul majsterky Slovenska v šprinte: "Pre mňa to bol dobrý tréning. Okrem pretekov som aj trénovala a užila som si najmä chvíle s rodinou."

Pred záverom sezóny má Kuzminová šancu získať veľký glóbus. Na čele celkového poradia Svetového pohára je Fínka Kaisa Mäkäräinenová s 592 bodmi, druhá Kuzminová so ziskom 577 na ňu stráca 15 bodov. "Sezónu som dobre rozbehla, vrcholom bola olympiáda. Ale nechcem vzdať možnosť zabojovať o celkový triumf vo Svetovom pohári. Nejdem však s nejakými veľkými očakávaniami, ani si netrúfam dávať nejaký cieľ. Neviem, v akej forme sa po návrate zo ZOH prezentujem, pretože som nemohla trénovať plnohodnotne tak, ako som si predstavovala," poznamenala Kuzminová a dodala: "Mala som toho veľa, ale verím, že energiu, ktorú som dostala, zužitkujem na posledných pretekoch vo Fínsku, Nórsku a v Rusku."





Fialková si chce záver sezóny najmä užiť. V hodnotení SP jej patrí 35. priečka, doteraz získala 137 bodov: "Ja sa na záver sezóny teším, napriek tomu, že už máme vrchol za sebou. Do najbližších pretekov môžeme ísť uvoľnenejšie, bez stresu a môžeme si ich užiť."

Reprezentačná trénerka žien Anna Murínová rovnako nechcela hovoriť o cieľoch, ale lepšie umiestnenie by samozrejme brala. "Ja budem šťastná, keď budú dievčatá zdravotne v poriadku a keď nadviažu na pekné výsledky z olympiády. Nebudeme hovoriť o konkrétnom umiestnení, budem však rada, keď sa nejaké podarí," povedala Murínová pre TASR.