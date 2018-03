Na Eurosonic 2019 pocestuje osem slovenských kapiel a interpretov

TASR

Slovenskí umelci sa objavovali v Groningene pomerne sporadicky. Do Holandska v roku 2016 vycestovali Fallgrapp a Walter Schnitzelsson. Minulý rok sa na Eurosonicu predstavili The Ills.

Bratislava 5. marca (TASR) - Ôsmi umelci zo Slovenska a ôsmi z Česka dostanú šancu ukázať sa na budúcom ročníku najprestížnejšieho európskeho showcaseového festivalu Eurosonic Noorderslag (ESNS). Ten sa uskutoční 16. až 20. januára 2019 v holandskom Groningene. Na pondelkovej tlačovej besede to oznámili zástupcovia najväčšieho slovenského festivalu Pohoda.

Dlhoročné pôsobenie Pohody a ďalších hudobných profesionálov v rámci organizácií na výmenu talentov ETEP (European Talent Exchange Programme) a CEETEP (Central Eastern European Talent Exchange Programme) prinieslo ovocie v podobe najväčšieho zastúpenia našich umelcov na festivale v Groningene v histórii. Rad je teraz na umelcoch, ktorí sa môžu od mája prihlasovať a chopiť sa tak tejto príležitosti.





Ďalšiu, teda deviatu miestenku môžu získať slovenskí umelci aj vďaka RTVS, ktorá má ako člen European Broadcasting Union (EBU) možnosť odporučiť jedno meno. RTVS a Rádio_FM sú zároveň hlavnými mediálnymi partnermi udalosti. Táto správa pre našich umelcov je tiež veľkou poctou pre Pohodu, ktorú si zástupcovia vybrali ako partnera v súvislosti so zaostrením na hudbu zo Slovenska. V poradnej skupine je za Slovensko šéf Pohody Michal Kaščák a za Česko Márton Náray, riaditeľ Sound Czech/Czech Music Office.





"Je to obrovská šanca nielen pre tých osem alebo deväť skupín, ktoré sa tam ukážu, ale pre celú hudobnú scénu na Slovensku, aby začala byť vnímaná v rámci európskeho aj celosvetového priestoru. Na Eurosonicu je veľmi veľa hudobných profesionálov od ľudí, ktorí robia festivaly, klubové koncerty, ľudí, ktorí zastupujú skupiny v rámci sveta, médií po vydavateľov. Skupiny si tam môžu nájsť výborné kontakty, ktoré ich posunú do úplne iných vôd, v podstate sa z nich môže stať medzinárodná kapela. Najväčšiu šancu majú mladé skupiny, ale môže sa prihlásiť každý. Oveľa viac je teraz festival otvorený tvrdším žánrom ako je metal, hardcore, punk. Asi najmenšiu šancu majú mainstremové kapely, o pop veľký záujem nie je, je záujem o dreampop, indie, elektronika je zaujímavá. Nechcem nikoho odrádzať, lebo to stojí za to. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že z každého ročníka Eurosonicu privezieme niekoľko skupín na náš festival. Tento rok sú zatiaľ štyri a ich počet sa môže zvýšiť. Každoročne tam objavíme viac ako desať umelcov, ktorí sú zaujímaví, chodíme tam s celým tímom, chodíme od klubu do klubu, aby sme objavili to, čo sa deje nové na hudobnej scéne," povedal pre TASR šéf Pohody Michal Kaščák.

"Bol to úžasný pocit už keď sme sa dozvedeli, že nás na festival prijali. Bolo to aj trocha strachu aj pocit odhodlania, hrali sme tam dokonca dva koncerty. Stihli sme aj desiatku koncertov, zoznámili sme sa s viacerými zahraničnými kapelami. Celá atmosféra bola veľmi priateľská, je úžasné tam byť. Na každej ulici sú hudobné kluby, veľmi dobre vybavené. Po festivale sme už hrali v Poľsku, chystáme sa do Maďarska, máme ďalšie ponuky" dodala pre TASR Ela Tolstova, členka formácie Tolstoys.





Eurosonic je platforma na objavovanie novej hudby, ako aj stretnutie hudobných profesionálov. Každoročne sa na ňom predstaví vyše 350 umelcov a zíde 4000 hudobných profesionálov a zástupcov 400 európskych festivalov. Aj vďaka Eurosonicu sa dostali do povedomia napríklad Alma, Ásgeir, Aurora, Dua Lipa, Hozier, HER, Mo, My Baby, Rejjie Snow, Lost Frequencies, Roosevelt, Royal Blood, Seinabo Sey and Vök a mnohí ďalší.