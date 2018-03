TASR

Včera o 13:52 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Guardiola po triumfe nad Chelsea: Vo všetkom sme boli lepší

O 14. domácom ligovom víťazstve Manchestru City za sebou rozhodol na Etihad Stadium portugalský stredopoliar Bernardo Silva hneď na začiatku druhého polčasu.

Na snímke tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola. — Foto: TASR/AP

Manchester 5. marca (TASR) - Výsledok príznačne ohlasujúci "výmenu stráží" v anglickej Premier League dosiahli v nedeľu futbalisti Manchestru City po domácej výhre 1:0 nad obhajcom Chelsea Londýn v 29. kole. Suverénny líder tabuľky má pred druhým FC Liverpool náskok 18 bodov, a hoci ho v pondelok v dohrávke na pôde Crystal Palace môže okresať aktuálne tretí Manchester United na 16 bodov, nik neverí, že "Citizens" nezískajú piaty majstrovský titul v klubových dejinách.

O 14. domácom ligovom víťazstve za sebou rozhodol na Etihad Stadium portugalský stredopoliar Bernardo Silva hneď na začiatku druhého polčasu. Momentálne má City 78 bodov. Zverenci španielskeho trénera Pepa Guardiolu už v prvom polčase na trávniku dominovali, mali 78-percentné držanie lopty a po zisku ďalších troch cenných bodov už potrebujú na titul len štyri víťazstvá zo záverečných deviatich kôl. Výborne majú nakročené aj na prekonanie sezónneho rekordu, ktorý s 95 bodmi držia práve "The Blues" zo sezóny 2004/05. Na to potrebujú už len 18 bodov a nie je vylúčené, že v Anglicku padne "magická stovka".

"Vo všetkých aspektoch sme boli lepší. Ukázali sme skvelý vysoký pressing, mali sme dobre vystavané útoky a súperovi sme nedovolili ani jednu strelu do priestoru našej bránky. Utvorili sme si dostatok šancí na víťazstvo, čo bolo veľmi dôležité. Sme o ďalší krok bližšie. Potrebujeme už len štyri víťazstvá, aby sme sa stali šampiónmi. Máme to v našich rukách, a ak budeme hrať tak ako v nedeľu, budeme majstrami. Je tiež dobré, že sme vyhrali takýmto spôsobom nad silným tímom ako Chelsea, ktorá je stále majster," citovala agentúra DPA Guardiolu, ktorého zverenci môžu zisk titulu oslavovať už 7. apríla po derby s United. Pokiaľ sa im to podarí, bude o šampiónovi Premier League rozhodnuté najskoršie v histórii. Štyridsaťsedemročný Guardiola už v tomto ročníku vybojoval jednu trofej, keď jeho hráči zdolali koncom februára vo finále Ligového pohára Arsenal Londýn 3:0. V najvyššej súťaži mieri za ďalšou a v Lige majstrov sa pokúsi o premiérový úspech City.

Majster chcel určite hrať odlišne, ale súper ho dotlačil do "ultradefenzívneho" prejavu, loptu mu príliš nepožičiaval, keď mal až 902 úspešných prihrávok. "Ukázali fantastickú kvalitu a súčasne tiež fantastickú mentalitu. Keď máte takúto kvalitu a mentalitu, myslím si, že sa nebudete dať zastaviť. V tomto momente som pripravený akceptovať kritiku, ktorá sa na nás za tento výkon znesie. Nie som však hlupák, aby som sem prišiel hrať otvorený futbal a prehral 0:3 alebo 0:4," citovala agentúra AP talianskeho trénera hostí Antonia Conteho, ktorému výrazne chýbal kľúčový stredopoliar N'Golo Kante.