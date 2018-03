TASR

Včera o 13:52 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Handtmann Slovakia plánuje na východe rozšíriť svoju výrobu

Firma sa zaoberá odlievaním hliníkových dielov pre automobilový priemysel. Dodávajú ich prevažne pre nemecký trh.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Košice 5. marca (TASR) – Spoločnosť Handtmann Slovakia, ktorá pôsobí desať rokov v Košiciach, postupne rozširuje výrobu. Momentálne zamestnáva približne 180 ľudí, pri získavaní nových spolupracuje i so Strednou priemyselnou školou strojníckou z Košíc. Firma sa zaoberá odlievaním hliníkových dielov pre automobilový priemysel. Dodávajú ich prevažne pre nemecký trh.

"Začínali sme v roku 2008 s približne 18 zamestnancami. V súčasnej dobe máme zhruba desaťnásobok, to znamená do 180 ľudí. Čo sa týka závodu v Košiciach, tak ešte nejakých pár ľudí prijmeme, máme totiž priestor na jeden veľký odlievací stroj a v apríli toho roku budeme inštalovať ďalší CNC obrábací stroj. V priemyselnom parku v Kechneci máme osem hektárov pozemkov, kde by sme v prípade väčšej zákazky uvažovali postaviť tam ďalší závod," uviedol pre TASR konateľ spoločnosti Alexander Iván s tým, že v dlhšom časovom horizonte by tam v budúcnosti mohlo byť zamestnaných 200 až 300 ľudí.

Zamestnancov sa im darí získavať i v rámci spolupráci so Strednou priemyselnou školou strojníckou z Košíc. "Je to možno taká situácia win-win, kde študenti majú možnosť v reálnej praxi zistiť, ako to funguje, nadobudnúť popri teoretických vedomostiach nejaké zručnosti a my zase potom máme možnosť z tých najlepších si vybrať našich potenciálnych zamestnancov. Prípadne ich ďalej školiť tak, aby sme vedeli týchto ľudí potom u nás uplatniť a umiestniť," vysvetlil Iván.

"Máme tu desať študentov, piati sú druháci, piati sú tretiaci, z odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a mechanik strojov a zariadení. Pre nich je to výhoda, získajú prax, dostanú sa už na pracovný trh a zároveň my potom máme nejakú možnosť aj pre nich do budúcna sa u nás zamestnať. Majú už určité skúsenosti, ktoré sú pre nás výhodné," doplnila asistentka personálneho oddelenia Katarína Mitrová.

Problém so získavaním zamestnancov pociťujú tak ako iné firmy podľa Ivána i oni. "Ako klesá nezamestnanosť, tak je ťažšie zohnať kvalitného a kvalifikovaného zamestnanca. Na druhej strane fluktuácia zatiaľ nie je nejaká extrémna. Ako firma vlastnená rodinou Handtmannovcov, ktorá má v Nemecku vyše 140-ročnú históriu, sa snažíme koncentrovať na zamestnancov. Cítime samozrejme, že na Slovensku je menšia možnosť výberu ako v minulosti," dodal.