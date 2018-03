TASR

Včera o 13:51 čítanie na minútu 0 zdieľaní Rodičia v Žiline môžu zapísať deti do 1. ročníka ZŠ na začiatku apríla

Na zápise sa musí zúčastniť rodič s dieťaťom, predložiť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Ilustračná snímka. — Foto: Teraz.sk

Žilina 5. marca (TASR) – Do prvých ročníkov štrnástich základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina môžu rodičia zapísať deti od 4. do 6. apríla 2018 od 14.00 do 18.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

Pripomenula, že na zápise sa musí zúčastniť rodič s dieťaťom, predložiť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. "Budúci prvák by mal byť zapísaný do školy vo svojom školskom obvode, čo je spravidla škola v mieste trvalého pobytu. Rodič sa však môže rozhodnúť aj pre inú školu. Do prvej triedy sa zapisuje každé dieťa, ktoré najneskôr do konca augusta dovŕši vek šesť rokov. Vo výnimočných prípadoch môžu rodičia zapísať do ZŠ dieťa mladšie ako šesť rokov, no k žiadosti musia predložiť súhlasné vyjadrenie zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné stanovisko detského lekára," vysvetlila hovorkyňa mesta Žilina.

"Pre mimoriadne nadané deti otvára ZŠ s materskou školou na Ulici sv. Gorazda špeciálne triedy. Rodič môže rovnako požiadať o odklad nástupu svojho dieťaťa o jeden rok, a to na základe odporučenia pediatra alebo príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie," doplnila Zigová.

Žilinské materské školy v súčasnej dobe navštevuje 802 predškolákov. "Naše základné školy čaká o mesiac milá povinnosť. Zo škôlkarov nám postupne rastú malí školáci, ktorí už v septembri zasadnú do školských lavíc. Demografický vývoj v Žiline postupne opäť rastie, čo ma veľmi teší. Verím, že tento trend bude pokračovať i v ďalších rokoch. Vlani sa v Žiline narodilo takmer 1550 detí, čo je v porovnaní s rokom 2016 nárast o približne 140 novorodencov," uviedol primátor Žiliny Igor Choma.