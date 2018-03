TASR

Včera o 13:51 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Na halových MS v atletike bez pardónu, s viacerými prešľapmi i ťahákmi

Bol to šampionát diskvalifikácii, u mužov s dvadsiatimi, u žien so siedmimi, prevažne na štvorstovke.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Birmingham 5. marca (TASR) - Dejisko 17. halového svetového atletického šampionátu Birmingham poznačili pozoruhodné výkony, no aj prešľapy a z toho vyplývajúce diskvalifikácie. Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) si zvolila tvrdý meter, a tak ako nekompromisne trestá za doping, rozhodla sa netolerovať ani jeden výkyv z pravidiel. Čo všetko týmto nastoleným trendom spôsobila, vedia najlepšie samotní atléti a aj diváci, ktorí buď priamo, alebo nepriamo vnímali občasný chaos s výsledkami.

Bol to šampionát diskvalifikácii, u mužov s dvadsiatimi, u žien so siedmimi, prevažne na štvorstovke. Aj v minulosti sa prekračovali vymedzené dráhy i mantinely, prehrešok sa však vždy posudzoval na základe faktu, či došlo k ohrozeniu, alebo obmedzeniu bezprostredného suseda. V hale v Birminghame sa za vrchol považovala stopka v štvrtke všetkých piatich bežcov v treťom rozbehu, jedného pre uliaty štart, ostatných pre vybočenie z dráhy. Senzáciu spôsobila diskvalifikácia vo finále behu na 400 m prvého Španiela Husillosa i druhého Santosa z Dominikánskej republiky v prospech užasnutého Čecha Masláka, ktorý sa prepracoval už k tretiemu zlatu za sebou. V súvislosti s nekompromisným posudzovaním pravidiel však trochu zarazila benevolentnosť, keď Molineová z USA na druhom úseku finále štvrtkárskych štafiet skočila na mantinel, zabalansovala, no bez dodatočného postihu.

Birmingham dramatickými súbojmi a vrcholnými výkonmi nesklamal a nezostal ani bez svetového halového rekordu vďaka poľským mužom v štafetách. Hrdinom sa stal v úlohe finišujúceho Jakub Krzewina, tým smutnejším Američan Norwood. Štafetový špecialista Krzewina v individuálnej štvrtke skončil už v semifinále, osobák mal len 46,15, a napriek tomu sa v štafetách cez papierovo rýchlejšieho Norwooda, ktorý pred dvoma rokmi v Portlande na HMS finiš zavŕšil zlatom, prehnal.

V bodovaní prvých ôsmich miest patrilo prvenstvo USA s 208 bodmi, rovnako ako v medailovej bilancii so 6-10-2. Slováci medzi 32 výpravami, ktoré získali aspoň jeden vzácny kov, chýbali, v bodovaní zásluhou pozoruhodnej 6. priečky Jána Volka na 60 m sa umiestnili s tromi bodmi na 42. až 45. priečke zo 48 bodujúcich krajín. Trojčlenná výprava zopakovala trojbodovú misiu spred dvoch rokov v Portlande a vzhľadom na obmedzené halové možnosti v domácich podmienkach naplnila očakávanie. V šampionátovej štatistike dopadla skromne, no napriek tomu zopakovať Portland a Birmingham bude o dva roky v čínskom meste Nanking (13. - 15. marca 2200) dosť ťažké.

Birmingham sa rozlúčil so šampionátom dôstojne, s jedným svetovým halovým rekordom, šiestimi rekordmi HMS, 12 najlepšími svetovými výkonmi sezóny, jedným vyrovnaným, ôsmimi obhajobami titulu. Najúspešnejšími jednotlivcami s dvoma zlatými sa stali Genzebe Dibabová z Etiópie (1500 a 3000 m) a Courtney Okolová z USA (400, 4x400 m).