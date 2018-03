TASR

Denník Pravda má nového majiteľa, kúpil ho podnikateľ Ivo Valenta

Our Media SR a.s. je novým vlastníkom vydavateľstva Perex, a.s, ktoré vydáva denník Pravda. To doteraz ovládala spoločnosť Florena, a.s., ktorej stopercentným vlastníkom bol podnikateľ Karol Biermann.

Ilustračná snímka. — Foto: pravda.sk

Bratislava 5. marca (TASR) - Denník Pravda má nového majiteľa. Je ním spoločnosť Our Media SR a.s, ktorej stopercentným akcionárom je česká spoločnosť Our Media a.s., tú vlastní podnikateľ a senátor Ivo Valenta spolu s mediálnym magnátom Michalom Voráčkom. TASR o tom informoval riaditeľ marketingu Perex a.s. Martin Ginič.

Our Media SR a.s. je novým vlastníkom vydavateľstva Perex, a.s, ktoré vydáva denník Pravda. To doteraz ovládala spoločnosť Florena, a.s., ktorej stopercentným vlastníkom bol podnikateľ Karol Biermann. "Pravda je silná značka a máme zaujímavé projekty a plány," vysvetlil Voráček, ktorý je predsedom predstavenstva Our Media SR a.s.

Vydavateľstvo Perex prevádzkuje aj webové portály pravda.sk, varecha.sk, birdz.sk, avizo.sk, moment.sk. Do portfólia Our Media a.s. patrí niekoľko regionálnych televízií v Českej republike, Regionální televize CZ, televize Praha TV, televize TVS, TV Brno1 a webový portál ParlamentníListy.cz vrátane jeho slovenskej verzie.

Priemerný denný predaj Pravdy bol vlani 36 277 výtlačkov. Webový portál pravda.sk dosiahol v januári tohto roka 1 556 369 reálnych užívateľov. Webové portály vydavateľstva Perex, a.s, dosiahli v januári spolu 1 647 406 RÚ.