Kristína Jurzová

Včera o 13:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní V Amsterdame vzniklo 100-kilometrové klzisko. Zamrznuté kanály sú ľadovým kráľovstvom korčuliarov

Tomuto sa hovorí raj pre korčuliarov. Nenachádza sa však voľne v prírode, ale priamo v srdci známej európskej metropoly.

AMSTERDAM 5. marca (Dobré noviny) - Korčuľovať sa slobodne po meste bez toho, aby ste sa obávali, že vás niečo zrazí. To je sen mnohých ľudí, ktorý však, žiaľ, často zostáva iba snom. Ak však zamierite v týchto dňoch do Amsterdamu, môže zažiť niečo naozaj nevídané.

Hlavné mesto Holandska sa totiž zmenilo na najväčšie klzisko na svete. Opakované silné mrazy premenili miestne kanály na ľadovú plochu s dĺžkou niekoľko stoviek kilometrov. A keď napokon vykuklo slnko, množstvo ľudí si neváhalo obuť zimné korčule a vydať sa na netradičné potulky mestom.

Amsterdam tak prilákal množstvo nadšencov zimných športov, a to nielen domácich, ale aj zahraničných. Možno by ste si povedali, že čo je na tom také zaujímavé, veď zima je tu predsa každý rok. Benátky severu, ako túto vodnú sieť poznajú mnohí turisti, sa však premenili na ľadové kráľovstvo až po dlhých šiestich rokoch čakania. Ľudia tak veselo brázdia po hladine zamrznutej vodnej plochy a obdivujú v metropole až 1500 mostov a množstvo ďalších zákutí, kam by sa za iných okolností bežne nedostali.

— Foto: Instagram

— Foto: Instagram

— Foto: Instagram

— Foto: Instagram

— Foto: Instagram

— Foto: Instagram

— Foto: Instagram

— Foto: Instagram

— Foto: Instagram

— Foto: Instagram