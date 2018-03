TASR

Nový turistický vláčik by mal v Nitre začať premávať od 1. júna

Turistický vláčik v Nitre. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 5. marca (TASR) – Turistický vláčik by mal v Nitre začať premávať od začiatku júna. Prevádzkovať ho bude spoločnosť Arriva Nitra ako súčasť mestskej autobusovej dopravy. Turistov bude voziť po okruhu Svätoplukovo námestie, mestský park a Nitriansky hrad s konečnou zastávkou opäť na Svätoplukovom námestí.

Vláčik od roku 2006 prevádzkoval súkromný podnikateľ. Vlani mu vypršala zmluva a mesto ju už nepredĺžilo. Po novom bude službu zabezpečovať Arriva Nitra. Firma má dodať vláčik 20. mája. „Následne je potrebný čas približne jeden týždeň na legislatívne a technické sprevádzkovanie vláčika. Navrhovaný termín uvedenia vláčika do prevádzky je 1. júna 2018,“ informovala radnica.

Podľa cestovného poriadku, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo v marci, bude turistický vláčik premávať v dvoch režimoch. V takzvanej On prevádzke od júna do konca septembra bude jazdiť od 10. do 18. hodiny. Mimo turistickú sezónu v Off prevádzke od októbra do mája bude premávať od 13. do 17. hodiny.

Základné cestovné pre dospelých budú dve eurá, deti, seniori a držitelia preukazu ZŤP zaplatia za jazdu euro. Deti do šesť rokov sa budú v sprievode dospelej osoby voziť zadarmo.

Pri predpokladanej 40-percentnej naplnenosti vláčika odhadla Arriva Nitra celkové ročné náklady na jeho prevádzku na 16.200 eur. Po rozdelení cestovného poriadku na On a Off sezónu by mali klesnúť na približne 13.200 eur.